УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

Анна Ярославська
22 травня 2024, 08:50
1100
Республіканці заявили, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.
Прапор Гаїті, військова допомога США
Республіканці звинуватили Білий дім у відправленні зброї до Кенії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Адміністрацію президента США Джо Байдена звинуватили в тому, що вона в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке могло б бути використано для допомоги Україні.

Як пише Politico, у листі до Державного секретаря США Ентоні Блінкена голова Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол (республіканець від Техасу) і член Комітету в закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) розкритикували адміністрацію за те, що вона використала свої президентські повноваження для пришвидшеного виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті для придушення банд, що сіють хаос у країні.

Цей пакет допомоги включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських військ, які прямують на острів. Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня, коли президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопоставленими чиновниками США у Вашингтоні.

відео дня

У листі республіканців-законодавців йдеться про те, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.

Американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, оскільки Білий дім також направляє Києву обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. І ніхто не впевнений, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими та впливовішими, зазначає Politico.

"Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті - що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси", - сказав помічник представника Республіканської партії на умовах анонімності.

Реакція Держдепу США

Журналісти NatSec Daily поговорили з державним чиновником, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, США "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нас можливості підтримувати народ України. Обидва пріоритети важливі, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів", - сказав він.

Тим часом Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Що саме увійде до нового пакету - не уточнюється. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакету військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема й із нового пакета допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в два млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США гаити військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:17 Україна
РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантів

РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантів

10:16 Україна
Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

08:50 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина 45319

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен 16011

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра злила артистку 8768

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

Це буде сенсація : як Україна рознесе РФ і здобуде перемогу - прогноз 8146

"Це буде сенсація": як Україна "рознесе" РФ і здобуде перемогу - прогноз

Останні новини

10:55

Банки та обмінники відпустили курс: у які висоти "полетів" долар

10:40

Китайський гороскоп на завтра 23 травня: Щурам - важкий вибір, Драконам - тривожний сигнал

10:17

"Ще ніхто нічого не пропонував": Зеленський висловився про війська НАТО в Україні

10:16

РФ спробує заморозити бойові дії: Світан описав невтішний сценарій для окупантівВідео

09:49

Віталій Козловський показав крихітку-сина і здивував фанатів його танцями

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
09:19

Гороскоп на завтра 23 травня: Дівам - довгоочікуваний дзвінок, Рибам - підвищення

09:17

Путініст Пресняков звернувся до сина від Орбакайте і зробив гучне зізнання

09:17

Відключення світла в Україні: що потрібно встигнути до зимиПогляд

09:10

Приречені на успіх: 4 знаки зодіаку, яким пощастить у червні

Реклама
08:56

У яких пенсіонерів і за що заберуть пенсії: на це є 5 причин

08:50

Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

08:24

Закон про мобілізацію: спікер Міноборони пояснив, що чекає на "обмежено придатних"

08:10

Чим відрізняється війна в Газі та Україні: що варто знатиПогляд

08:00

Смачний вибір для вашого котика: новинка від торговельної марки М’ЯСНА МИСКА – паучі з великим вмістом натурального м’яса і корисних речовин новости компании

07:59

"Не повернеться": з'явилася офіційна заява палацу про Кейт Міддлтон

07:30

Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

06:46

Уночі дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми - без світла

06:10

Росія не погодиться з пропозиціями Глобального саміту миру: що буде даліПогляд

04:30

Як правильно варити зелену гречку: фатальна помилка може зіпсувати крупуВідео

04:05

"Питання вирішене": полковник ЗСУ прокоментував удари по РФ західною зброєюВідео

Реклама
03:38

Зірковий шлюб Лопес і Аффлека практично розвалився - ЗМІ

03:00

Путіністка Валерія пішла проти Йосипа Пригожина - подробиці

02:29

Їхали задля евакуаціі людей: у Вовчанську росіяни вдарили по поліцейські машиніВідео

02:20

РФ використовуватиме вікно можливостей у найближчі 1,5 місяці: Світан попередив про небезпекуВідео

02:00

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" потрапила в серйозну аварію

01:55

Масована атака "шахедів": Сумська область залишилася без світла

01:41

"Вибух переорає поле": Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФВідео

00:09

Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

21 травня, вівторок
23:51

"Цього дня я втратив всіх": лідер Kalush Orchestra зізнався в залежності

22:53

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

22:43

"Їдь в Ізраїль і там давай концерт": росіяни накинулися на Максима Галкіна

22:38

РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

22:32

Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

21:57

"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

21:54

Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

21:49

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

21:19

Ховає очі за окулярами: Ліза Ющенко відпочила в Москві на світській вечірці

20:54

Графіки відключення електроенергії: у які години в українців точно буде світло

20:50

Інтернет більше зникати не буде: як зробити, щоб роутер працював без світлаВідео

20:49

"У чому проблема?": Зеленський "наїхав" на НАТО через відмову збивати ракети РФ

Реклама
20:27

Як зробити світло, якщо немає електрики: що зробити, щоб урятувати житло від непроглядної темряви

20:00

Україну "розсмажить" майже до +30: де очікувати штормовий вітер та грозові дощі

19:48

"Путін ірраціональний": Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ

19:32

Влупили посеред ночі: у Генштабі підтвердили удар по російському кораблю "Циклон"

19:26

Знайти сову за 10 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія

19:10

Розпочалася кампанія з примусу України принизливо запросити миру в ПутінаПогляд

19:09

Дуже небезпечний напрямок: РФ обрала нову ціль для наступу - полковник ЗСУВідео

19:07

Не через ліжко впливових чоловіків: Слава Дьомін прокоментував свій успіх на ТБ

18:54

Удари по цілях на території РФ: Кулеба зробив заяву про завершення війни

18:38

Коли обприскувати огірки і помідори борною кислотою: дешевий засіб допоможе врожаю

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти