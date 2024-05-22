Може дорого коштувати Києву: Білий дім звинуватили у відправленні зброї до Кенії

Республіканці заявили, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.

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Республіканці звинуватили Білий дім у відправленні зброї до Кенії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Адміністрацію президента США Джо Байдена звинуватили в тому, що вона в обхід законодавців відправила кенійським військам, розгорнутим на Гаїті, військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке могло б бути використано для допомоги Україні.

Як пише Politico, у листі до Державного секретаря США Ентоні Блінкена голова Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол (республіканець від Техасу) і член Комітету в закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) розкритикували адміністрацію за те, що вона використала свої президентські повноваження для пришвидшеного виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті для придушення банд, що сіють хаос у країні.

Цей пакет допомоги включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських військ, які прямують на острів. Очікується, що вони прибудуть у четвер - того ж дня, коли президент Кенії Вільям Руто зустрінеться з високопоставленими чиновниками США у Вашингтоні.

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У листі республіканців-законодавців йдеться про те, що адміністрація США поспішає фінансувати невизначену і безстрокову операцію на Гаїті без схвалення Конгресу.

Американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, оскільки Білий дім також направляє Києву обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. І ніхто не впевнений, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими та впливовішими, зазначає Politico.

"Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті - що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси", - сказав помічник представника Республіканської партії на умовах анонімності.

Реакція Держдепу США

Журналісти NatSec Daily поговорили з державним чиновником, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, США "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті відрізняються".

"Підтримка народу Гаїті не обмежує і не позбавляє нас можливості підтримувати народ України. Обидва пріоритети важливі, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів", - сказав він.

Тим часом Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах F-16.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Військова допомога Україні від США - останні новини

Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Що саме увійде до нового пакету - не уточнюється. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакету військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема й із нового пакета допомоги.

Під час візиту до Києва 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні пакета військової допомоги на суму в два млрд доларів. Цей пакет покликаний негайно забезпечити Україну озброєннями, допомогти Києву в закупівлі зброї в інших країнах та інвестувати кошти в українську інфраструктуру.

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