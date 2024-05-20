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Посол України пояснила, чому США повинні дозволити бити своєю зброєю по РФ

Дмитро Відоменко
20 травня 2024, 10:40
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Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю США по місцях, звідки РФ атакує, заявила посол України в США Оксана Маркарова.
Маркарова, Хаймарс
Чому США мають дозволити бити по РФ: думка посла України Оксани Маркарової / колаж Главред, фото УНІАН та "Вікіпедія"

Україна веде оборонну війну, тому повинна мати право бити зброєю партнерів по тих місцях, звідки країна-агресор Росія проводить свої атаки, заявила посол України в США Оксана Маркарова. Про це дипломат розповіла в інтерв'ю CBS News.

"Ми вже два роки ведемо цю дискусію. Ми маємо право захищатися. І ми захищаємо себе незалежно від того, чи наносимо ми удари по російських військах на нашій території, чи по російських військах за межами нашої території", - сказав він.

Маркарова не стала публічно говорити, на якому етапі Україна перебуває в дискусіях зі США або іншими партнерами з цього питання (але підкреслила, що саме РФ є країною-агресором).

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"Росія тут є агресором. Отже, правила ООН, міжнародне право і всі інші правила, які існують у цій країні, і які, до речі, Росія порушила, дають нам чітке право захищатися, завдаючи ударів по агресору, чи то на нашій території... або там, звідки він починає або починав атаку", - підсумувала дипломат.

Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист.

Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія.

З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку.

У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT.

З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України.

22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у США.
У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

Військова допомога від США - останні новини

Нижня палата Конгресу США - Палата представників - опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після того, як документ буде ухвалено, Держдеп і Пентагон мають за 45 днів надати стратегію США щодо підтримки Києва. Крім того, $23 мільярди з цих грошей підуть на поповнення військових арсеналів Штатів.

Президент Джо Байден заявив, що підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

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новини США Оксана Маркарова війна Росії та України
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