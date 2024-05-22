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Конгресмени США закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії

Анна Ярославська
22 травня 2024, 07:30
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Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента США Джо Байдена, і це потрібно змінити.
Військова допомога, Конгрес США
Група конгресменів закликала Пентагон дозволити Україні атакувати цілі у Росії / Колаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay.com

Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США закликала міністра оборони Ллойда Остіна дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та розширити тренування українців на американських винищувачах F-16. Звернення оприлюднив Комітет з розвідки Палати представників США в соцмережі X.

Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента США Джо Байдена, і це потрібно змінити.

Лист підписали 13 конгресменів. Серед них кілька демократів, зокрема: Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.

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"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях у Росії або на контрольованій Росією території. ... Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", - ідеться у зверненні.

Звернення конгресменів США Звернення
конгресменів США / x.com/HouseIntel
Звернення конгресменів США
Звернення конгресменів США / x.com/HouseIntel

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах у Росії "за певних обставин".

"Українські чиновники висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів і посилити українські системи ППО", - сказав Тернер.

Законодавці також вказують, що Київ просить для захисту "великих міських територій" принаймні 7 додаткових систем Patriot.

"Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб прискорити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російського брутального нападу та агресії", - зазначають конгресмени.

Удари по території РФ

Україна повинна мати можливість вражати військові цілі на території країни-агресора РФ. Про це 21 травня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тому що це та територія, з якої в Україну приходить смерть і руйнування", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відмову союзників України, зокрема - США, у дозволі завдавати удари західною зброєю по цілях на території РФ.

"Я запитую, у чому проблема? Чому ми не можемо їх збивати? Це оборона? Так. Це напад на Росію? Ні. Ви збиваєте російські літаки і вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому проблема залучення країн НАТО до війни? Немає такої проблеми", - заявив президент.

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан заявив днями, що питання про удари по Росії західним озброєнням уже вирішено. Держсекретар США Блінкен зазначив, що немає жодної заборони на такі заходи, а українське військово-політичне керівництво самостійно вирішує, як застосовувати передане озброєння.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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