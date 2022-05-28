УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

28 травня 2022, 13:45

Новітні системи реактивного залпового вогню допоможуть армії України в боях з військами Росії на Донбасі.

HIMARS
Україна отримає реактивні системи залпового вогню HIMARS протягом декількох тижнів - американські ЗМІ / Вікіпедія

Сполучені Штати Америки вирішили поставити Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів. Очікується, що поставлять і гусеничні машини M31 GMLRS з дальністю удару понад 64 кілометрів та потужністю, як у 500-фунтової авіабомби. Озброєння збираються включити до наступного пакету американської військової допомоги. Ракетні системи повинні привезти до Києва протягом декількох тижнів. ЗСУ знадобиться мінімум тиждень, щоб їх освоїти. РСЗВ повинні допомогти у відбитті атак окупаційних військ Росії на Донбасі.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи США, про передачу Україні РСЗВ HIMARS оголосять наступного тижня. Привезуть їх до Києва протягом декількох тижнів. Ще мінімум тиждень буде потрібно українській армії для освоєння ракетних систем.

читайте такожПостачання ЗСУ ракетних систем MLRS можуть призвести до перелому на полі битви з військами РФ - експертПишуть, що HIMARS можуть переносити 6 ракет М31, або ж одну велику керовану ракету. Комплекс швидко пересувається після того, як робить постріл. Ракети легко встановлюються на вантажівці. Їх можна запустити протягом секунд. Збиток противнику буде порівнянний з авіаударом керованими боєприпасами.

Крім того, за інформацією New York Times, Білий дім схвалив і постачання установок M31 GMLRS з дальністю 64 кілометри. Це високоточна зброя з супутниковою наводкою. Воно може нести ракети, потужність яких порівнянна з 500-фунтовою авіабомбою.

Дальність польоту - понад 64 кілометрів. Така дальність перевищує радіус дії будь-якої з українських артилерійських машин.

Дивіться відео Главред - Україна буде готова завдати Росії військової поразки

Постачання далекобійних РСЗВ Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що надання реактивних систем залпового вогню типу MLRS допоможе українській армії звільнити свої території. Київ розраховує на отримання такого озброєння.

"У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію", - зазначав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі казав, що армії України для боротьби з російськими військами потрібні постачання РСЗВ M142 HIMARS і М270 MLRS.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що якщо Україні нададуть РСЗВ MLRS, держава буде здатна самостійно вирішити питання блокади Росією українських портів у Чорному морі.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що Україна отримуватиме зброю від Заходу допоки, доки ЗСУ не розгромлять війська РФ. За його словами, на плани Москви щодо анексії Херсонської області Київ відповість далекобійними РСЗВ MLRS.

Главред рекомендує:

новини США РСЗВ війна на Донбасі новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:48

"Референдуми" в окупації і війна в Україні до кінця 2022 року: в ГУР розкрили плани Путіна

14:38

Зґвалтували і вкололи невідомий препарат: українські військові розповіли про тортури в полоні РосіїВідео

14:23

Франкенштейни з Кремля: як за допомогою біолабораторій Путін розлюднює СШАПогляд

14:15

Бійці ЗСУ вдало обкатали французькі "Цезарі": 155-мм снаряди впали на голови окупантівВідео

14:03

Порошенко вдруге намагається перетнути кордон з Польщею - ЗМІВідео

Реклама
13:50

"З дитинства мріяла стати десантником": красуня Ольга стала "очима" української артилеріїВідео

13:47

Зеленський розповів, якою бачить перемогу у війні та що буде з Кримом і Донбасом

13:45

Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

13:10

У Росії був чемпіоном, а в Україні став добривом: ЗСУ ліквідували окупанта-пейнтболістаВідео

13:08

Ефект бумерангу в дії: солдати РФ почали масово гвалтувати росіянок в Бєлгородській областіВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 29 травня 2022: Левам – успіх і гроші, Водоліям - підказки долі

12:45

За крейсером "Москва" підуть інші кораблі: Україна отримує протикорабельні ракети HarpoonВідео

12:23

"Вбити українських дітей": Подоляк розповів, як Мединський проговорився про мету "спецоперації"

12:19

Україна воюватиме з Росією до переможного фіналу: Подоляк назвав наслідки бездіяльності Заходу

11:55

Парк артилерії поповнюється: в Україну надійшли американські САУ М109

11:51

На Росію очікує розпад, а Путіна прибере саме життя: Данілов закликав позбавити країну ядерної зброїВідео

11:43

Ненависть до Пугачової і Галкіна в РФ досягла апогею: Примадонну хочуть позбавити громадянства

11:36

Чому ті, що вижили в Маріуполі, хочуть повернутися додомуПогляд

11:07

Армія РФ форсуватиме Сіверський Донець, щоб рушити на Слов'янськ і Краматорськ - розвідка БританіїВідео

11:04

Окупанти заблокували в'їзд і виїзд з Херсонської областіВідео

Реклама
10:34

"Путін не може зазнати поразки!": Соловйов істерить через домовленості Зеленського і БайденаВідео

10:29

"Думають, що вони не на війні": Ходорковський назвав головну помилку Заходу щодо ПутінаВідео

09:40

ЗСУ відтіснили окупантів на Луганщині, пошкоджено міст між Сєвєродонецьком та ЛисичанськомВідео

09:37

Понад 20 старших російських офіцерів вирушили в пекло: ЗСУ знищили командний пункт окупантівВідео

09:18

Чому Україні зарано радіти альтернативі ЄС від ВеликобританіїПогляд

09:10

Потужні вибухи та пожежа в Миколаєві, небо затягнуло чорним димом - перші подробиціВідео

09:04

"Я просто хотів насолити цим оркам": житель Херсонщини вкрав "УРАЛ" у окупантів і передав його ЗСУВідео

08:51

"Класика" роспропаганди: у РФ відродили фейк про "візитівку Яроша"Відео

08:27

Відпрацювала артилерія ЗСУ: десантники з Іваново достроково закінчили "спецоперацію" в УкраїніВідео

08:21

Пропагандисти РФ зробили дитину символом війни в Україні, але зганьбилися, переплутавши прапори

07:38

Надії поки немає: у Пентагоні оцінили шанси на проведення мирних переговорів між Україною та РФ

07:15

Окупація Херсона: відомий легкоатлет розповів, як росіяни рознесли вокзал і погрожували магазинамВідео

06:42

ЗСУ за добу приземлили три ворожі цілі - літак Су-35, гелікоптер Ка-52 і безпілотник Орлан-10Відео

06:31

Тролінг ПЦУ: чому УПЦ МП досі лишилася залежною від РосіїПогляд

06:12

Гороскоп на червень 2022 для Раків: розлука надовго, затримки з грошима і зміни на роботіВідео

05:45

Постачання ЗСУ ракетних систем MLRS можуть призвести до перелому на полі битви з РФ - експертВідео

05:11

Валерій Кіпєлов "топить" за Путіна: рокер зробив гучну заяву про війну

04:50

Вріже спека під +40°? Українців здивували прогнозом погоди на червеньВідео

04:40

Як позбутися від плям на кухонних рушниках: найкращі домашні засоби

04:10

Військовий експерт спрогнозував, на скільки часу росіянам вистачить крилатих ракет

Реклама
03:47

Кім Кардашьян випадково оголила сосок під час зйомки в нижній білизні

03:10

Росія маніпулює Заходом: Путін не буде воювати в Україні 10 років - експерт

03:08

Міла Йовович блищала на килимовій доріжці в Каннах в лазуровій сукні українського бренду

02:37

П’ять областей будуть під ударом: Данілов пояснив, куди далі посунеться армія РФВідео

02:02

"Російськомовний українець тепер не українець?": Мішина втрутилася в мовний скандал

01:48

Штраф і тюремний термін: Шакіра опинилася під судом через шахрайство

01:32

В'ятрович пояснив, навіщо демонтувати радянські пам'ятники в Україні під час війни

00:44

Ірина Білик показала, що залишилося від її будинку, в якому місяць жили рашисти

00:01

Порошенко хотів залишити Україну через Польщу, але його не пропустили

27 травня, п'ятниця
23:54

Осадча і Єфросиніна емоційно відреагували на петицію про заборону абортів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти