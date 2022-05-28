Потужна допомога ЗСУ: США відправлять Україні РСЗВ HIMARS з дальністю пуску до 300 км – WSJ

Україна отримає реактивні системи залпового вогню HIMARS протягом декількох тижнів - американські ЗМІ / Вікіпедія

Сполучені Штати Америки вирішили поставити Україні далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS, які здатні бити на відстань до 300 кілометрів. Очікується, що поставлять і гусеничні машини M31 GMLRS з дальністю удару понад 64 кілометрів та потужністю, як у 500-фунтової авіабомби. Озброєння збираються включити до наступного пакету американської військової допомоги. Ракетні системи повинні привезти до Києва протягом декількох тижнів. ЗСУ знадобиться мінімум тиждень, щоб їх освоїти. РСЗВ повинні допомогти у відбитті атак окупаційних військ Росії на Донбасі.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи США, про передачу Україні РСЗВ HIMARS оголосять наступного тижня. Привезуть їх до Києва протягом декількох тижнів. Ще мінімум тиждень буде потрібно українській армії для освоєння ракетних систем.

читайте такожПостачання ЗСУ ракетних систем MLRS можуть призвести до перелому на полі битви з військами РФ - експертПишуть, що HIMARS можуть переносити 6 ракет М31, або ж одну велику керовану ракету. Комплекс швидко пересувається після того, як робить постріл. Ракети легко встановлюються на вантажівці. Їх можна запустити протягом секунд. Збиток противнику буде порівнянний з авіаударом керованими боєприпасами.

Крім того, за інформацією New York Times, Білий дім схвалив і постачання установок M31 GMLRS з дальністю 64 кілометри. Це високоточна зброя з супутниковою наводкою. Воно може нести ракети, потужність яких порівнянна з 500-фунтовою авіабомбою.

Дальність польоту - понад 64 кілометрів. Така дальність перевищує радіус дії будь-якої з українських артилерійських машин.

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Постачання далекобійних РСЗВ Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що надання реактивних систем залпового вогню типу MLRS допоможе українській армії звільнити свої території. Київ розраховує на отримання такого озброєння.

"У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу і звільняти свою територію", - зазначав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі казав, що армії України для боротьби з російськими військами потрібні постачання РСЗВ M142 HIMARS і М270 MLRS.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що якщо Україні нададуть РСЗВ MLRS, держава буде здатна самостійно вирішити питання блокади Росією українських портів у Чорному морі.

Спікер Банкової Олексій Арестович вважає, що Україна отримуватиме зброю від Заходу допоки, доки ЗСУ не розгромлять війська РФ. За його словами, на плани Москви щодо анексії Херсонської області Київ відповість далекобійними РСЗВ MLRS.

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