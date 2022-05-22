Україна сама деблокує Чорне море: в ОП сказали, що для цього потрібно

Україна сама деблокує Чорне море, якщо держави-партнери нададуть їй необхідну зброю/ armyinform.com.ua, Reuters

Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS – вона допоможе, зокрема, деблокувати Чорне море.

Про це заявили в Офісі президента України. Відповідні заяви зробили голова ОП Андрій Єрмак та його радник Михайло Подоляк у соцмережах, зазначивши, що нашій державі для захисту від російської агресії потрібна зброя.

"Україні потрібно більше важких озброєнь. Нам треба отримати високоточні ракети, дрони, системи ППО/ПРО та боєприпаси. Ми досі чекаємо на MLRS. Україна вдячна за ленд-ліз. Нам потрібна зброя. Без обмежень", – наголосив Єрмак у Telegram.

Водночас Михайло Подоляк зазначив, що війна в Україні стане спусковим гачком для продовольчої кризи у світі, і 1,6 мільярдів людей можуть почати недоїдати через нестачу харчів. Він наголосив, що через зростання цін сотні мільйонів опиняться за межею бідності.

"The Economist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з Україною та Росією про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", – написав Подоляк і наголосив, що не можна торгуватися з країною, яка фактично взяла в заручники сотні мільйонів людей.

Він зазначив, що кращою ідеєю буде дати Україні більше зброї.

"У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", – зазначив радник голови ОП.

РСЗВ MLRS/ artillery-antitanks.blogspot.com

Раніше в ООН попереджали, що у світі може початися глобальна продовольча катастрофа через закриття портів у Чорному морі. Це може спричинити голод, масові міграції та політичну нестабільність у світі.

РЗСВ MLRS – що про неї відомо

Американська реактивна система залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System) виробляється компанією Vought. Вона може вражати цілі у будь-який час доби на відстані понад 30 кілометрів.

Такі РСЗВ перебувають на озброєнні армії США з 1983 року. Пізніше було засноване виробництво у Європі і поступово така важка техніка почала надходити на озброєння армій країн-членів НАТО.

За конструкцією пускова установка MLRS має два транспортно-пускові контейнери, у яких по шість напрямних для некерованих ракетних снарядів. Після відстрілу порожні контейнери усіх снарядів замінюються упродовж п'яти хвилин. В екіпаж РСЗВ входить три особи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від прийдешньої онлайн-зустрічі міністрів оборони понад 40 держав світу, яка відбудеться 23 травня, рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS.

Також раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородні зазначив, що міф про силу армії Росії розсипається і пояснив, чому РФ програє війну в Україні.

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