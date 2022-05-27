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Україна вдарить американськими РСЗВ MLRS по планах Росії на анексію Херсона - Арестович

27 травня 2022, 22:51

Постачання озброєнь Україні від Заходу триватимуть допоки, доки армію РФ не буде розбито, сказав Олексій Арестович.

Арестович, MLRS
Україна відповість на "міні-СРСР" у Херсоні ударами MLRS - Арестович / Колаж Crown copyright, УНІАН

Захід постачатиме зброю Україні допоки, доки ЗСУ не розгромлять армію Росії на своїй території. Київ відповість на дії окупантів у Херсонської області далекобійними реактивними системами залпового вогню MLRS. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що західний світ не припинить постачання озброєнь України. Зброя буде надходити допоки, доки російська армія не зазнає поразки.

читайте такожЗахід може надати Україні РСЗВ типу MLRS та HIMARS з дальністю пуску до 300 км – Жданов"Постачання тривають, і триватимуть до реалізації головної мети – розгрому тут російських військ", - зазначив чиновник.

За його словами, на дії і плани Росії щодо анексії Херсонської області Україна відповість ударами з реактивних систем залпового вогню MLRS.

"Це на тлі всіх ось цих заяв, до чого я кажу, що Херсонська область переходить на сімку в номерах (телефонний код РФ + 7, - ред.), що незабаром референдум, міні СРСР, бла-бла-бла... ваш міні-СРСР ми накриємо нашими MLRS", - підкреслив Олексій Арестович.

Дивіться онлайн новини Херсона

Ситуація у Херсонській області

Війська Росії окупували Херсон і частину області на початку березня. Місцеві жителі виступали проти російської окупації і регулярно брали участь у мирних мітингах на підтримку України.

25 квітня загарбники РФ захопили будівлю Херсонської міської ради. Вони вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Градоначальник Херсона ігор Колихаєв був змушений залишити своє робоче місце. Державний прапор України зняли з будівлі.

У Херсоні викрадають активістів, журналістів та учасників ООС на Донбасі.

Колаборант Кирило Стремоусов, призначений Москвою так званим "заступником Херсонської військово-цивільної адміністрації", заявив про плани щодо звернення до Путіна з проханням нібито "приєднати" регіон до РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що Україну не цікавлять плани окупантів, оскільки Херсонську область буде звільнено ЗСУ. Посібники РФ проситимуть про помилування після вердикту суду.

Інші новини:

РСЗВ Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
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