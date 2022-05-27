Жорстка відповідь на удар Солнцепека: у Зеленського зажадали дати Україні РСЗВ

Україні потрібні потужні РСЗВ, заявив Михайло Подоляк / Фото facebook.com/kpszsu

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк аргументував західним партнерам необхідність надання українським військовослужбовцям реактивних систем залпового вогню.

У своєму акаунті в Twitter він розмістив відео, на якому працює російська вогнеметна система.

"Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ вже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, пора дати відповідь нелюдям і передати Україні РСЗВ?" ,- зазначив Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.

Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

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