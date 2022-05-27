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Дати по зубах "крокодилу"-Путіну: Джонсон закликав озброїти ЗСУ потужними РСЗВ

27 травня 2022, 13:32

Потужні РСЗВ допоможуть Україні боротися з вторгненням РФ, впевнений прем'єр-міністр Британії.

Смерч, Торнадо
Україні необхідні потужні РСЗВ, впевнений Борис Джонсон / uapress.info

Прем'єр Британії Борис Джонсон закликав Захід надати Україні реактивні системи залпового вогню.

"РСЗВ дозволить їм захистити себе від російської артилерії, і саме тут світ повинен допомогти", - цитує прем'єра Bloomberg.

Він також упевнений, що потужні РСЗВ допоможуть боротися з вторгненням РФ.

"Як ви можете боротися з крокодилом, коли він їсть вашу ліву ногу?",- заявив британський прем'єр.

У свою чергу керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає США не зволікати з прийняттям рішення про передачу Україні реактивних систем залпового вогню.

Як повідомив Єрмак в Telegram, у США триває дискусія щодо реактивних систем залпового вогню MLRS для України.

Він звернув увагу, що, згідно з джерелами телеканалу CNN, союзники можуть передати Україні сучасні ракетні системи, якщо приймуть рішення наступного тижня.

"Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість", - підкреслив Єрмак.

Керівник ОП додав, що Україна вдячна за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і отримати відчутну перевагу на фронті Збройним силам України допоможуть саме сучасні MLRS.

"Вони нам потрібні вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території", - заявив Єрмак.

Він підкреслив, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням української землі і розблокуванням портів.

"Загроза Третьої світової війни існує, але і цього можна уникнути, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора. Необхідно приймати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей і зруйнованими містами", - підкреслив Єрмак.

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Раніше повідомлялося про те, що адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS.

Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоб відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

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РСЗВ Борис Джонсон війна Росії та України
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