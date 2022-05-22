Захід може надати Україні РСЗВ типу MLRS та HIMARS з дальністю пуску до 300 км – Жданов

Реактивна система залпового вогню MLRS дозволяє наносити удари по противнику з дальністю від 40 до 300 кілометрів - Жданов / Колаж Crown copyright, Главред

Дуже мало такої зброї, яка може бути надана Україні для ведення безконтактних бойових дій з військами Росії. Київ може отримати реактивні системи залпового вогню типу MLRS та HIMARS. З'явиться можливість застосувати реактивні снаряди, дальність стрільби яких становить від 40 до 120 кілометрів. Також можна буде поставити і оперативно-тактичні ракети з дальністю удару до 300 кілометрів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що Київ може отримати від західного світу зброю, яка дозволить перейти на дистанційне ведення бойових дій проти російської армії.

читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо - ЖдановЗа словами експерта, мало такої зброї, яка може бути поставлена Україні. Однак якщо будуть поставки РСЗВ типу MLRS та HIMARS, то з'явиться можливість наносити удари по противнику на дальності не тільки від 40 до 120 кілометрів, але й до 300 кілометрів. Тоді українські війська отримають єдиний спосіб ведення дистанційної війни.

"Дуже мало такого озброєння, яке може бути поставлено нам. Це можуть бути в основному реактивні системи залпового вогню типу MLRS та HIMARS. Справа у тому, що вони універсальні пускові установки, і до них можуть застосовуватися як реактивні снаряди з дальністю стрільби від 40 до 120 км, так і оперативно-тактичні ракети з дальністю пуску до 300 км. Це буде єдиний спосіб дистанційного ведення війни. Все інше, та ж артилерія, просто дає нам перевагу в дальності і точності стрільби", - підкреслив Олег Жданов.

Нові постачання зброї Україні від Заходу

23 травня має відбутися онлайн-зустріч міністрів оборони 40 країн, на якій обговорюватиметься війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський розраховує, що за її підсумками Києву нададуть реактивні системи залпового вогню MLRS.

"Такі зустрічі - це вже позитивний результат. Ми очікуємо на позитив щодо постачань MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємося до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе заволодіти ініціативою і звільняти свою територію", - сказав глава держави.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що якщо Україні нададуть РСЗВ MLRS, держава зможе самостійно вирішити питання блокади Росією українських морських портів у Чорному морі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі також казав про те, що Україні в ситуації з ракетними ударами Росії потрібні РСЗВ M142 HIMARS та М270 MLRS.

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