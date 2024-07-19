"Можу зупинити будь-яку війну": Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що він здатний зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.
"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включно з жахливою війною з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом", - заявив політик на з'їзді Республіканської партії.
Трамп згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією" та застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.
"Ця зброя є нищівною. Настав час змін", - сказав він.
Республіканець також нагадав, що за інших президентів США країна-агресор Росія вторглася в Грузію, захопила Крим, а "за нинішньої адміністрації хоче захопити всю Україну".
"За президента Трампа Росія нічого не забрала. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком", - підкреслив Трамп.
Як повідомляв Главред, 19 липня може відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та експрезидента США Дональда Трампа.
Як пише CNN, ця розмова двох політиків стане першою після того, як Трамп залишив Білий дім, і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на президентських виборах у США в листопаді.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС, що Україна продовжить співпрацю з Білим домом незалежно від результату президентських виборів у США. Якщо переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, ця робота буде "важкою".
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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