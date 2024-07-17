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"Дурні люди керували країною": Трамп вимагає від Тайваню плати за захист від Китаю

Руслана Заклінська
17 липня 2024, 20:24
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Трамп стверджує, що американський бізнес, зокрема в сфері виробництва чипів, був "вкрадений" Тайванем.
'Дурні люди керували країною': Трамп вимагає від Тайваню плати за захист від Китаю
Трамп вважає, що Тайвань має платити за захист / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Тайвань має платити його країні за захист від Китаю. Він порівняв американську підтримку Тайваню з роботою страхової компанії, наголошуючи, що Вашингтон не повинен безкоштовно захищати країну. Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Тайвань. Я дуже добре знаю людей, дуже їх поважаю. Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва мікросхем. Я вважаю, що Тайвань повинен заплатити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає. Тайвань знаходиться за 9,500 миль від нас. Від Китаю — 68 миль. Невелика перевага, і Китай — величезний шматок землі, вони можуть просто розбомбити його. Їм навіть не потрібно — вони можуть буквально просто відправити снаряди", - заявив Трамп.

Більшість озброєння Тайвань закуповує в США через урядові угоди, що робить острів одним із ключових ринків збуту для американських виробників оборонної техніки. Конгрес США також прийняв законодавство, яке зобов'язує забезпечувати військову допомогу Тайваню.

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Сполучені Штати роками виступають фактичним "гарантом безпеки" для Тайваню, беручи на себе неофіційні зобов'язання захищати острів від можливого вторгнення Китаю. Трамп стверджує, що американський бізнес, зокрема в сфері виробництва чипів, був "вкрадений" Тайванем, і вимагає, щоб Тайбей компенсував це через сприяння американським оборонним компаніям.

"Вони забрали майже 100% нашої індустрії мікросхем, я віддаю їм належне. Тому що дурні люди керували країною. Ми ніколи не повинні були цього допустити. Тепер ми даємо їм мільярди доларів на створення нових чіпів у нашій країні, а потім вони візьмуть і це, іншими словами, вони створять це, але потім привезуть у свою країни", - зазначив Трамп.

Відповідаючи на заяви Трампа, прем'єр-міністр Тайваню Чо Чжун-тай підкреслив, що Тайбей і Вашингтон продовжують розвивати свої відносини, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків. Він наголосив, що Тайвань збільшує свої зусилля у сфері самозахисту.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Позиція Дональда Трампа щодо України - деталі

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Експрезидент США Дональд Трамп, який змагається з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду президента США, неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.

Як повідомляв Главред, для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Знайомі з планом Трампа кажуть, що він у приватній розмові заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб просунути невигідні умови для країни.

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