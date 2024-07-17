'Дурні люди керували країною': Трамп вимагає від Тайваню плати за захист від Китаю

Трамп стверджує, що американський бізнес, зокрема в сфері виробництва чипів, був "вкрадений" Тайванем.

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Трамп вважає, що Тайвань має платити за захист / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Тайвань має платити його країні за захист від Китаю. Він порівняв американську підтримку Тайваню з роботою страхової компанії, наголошуючи, що Вашингтон не повинен безкоштовно захищати країну. Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Тайвань. Я дуже добре знаю людей, дуже їх поважаю. Вони забрали близько 100% нашого бізнесу з виробництва мікросхем. Я вважаю, що Тайвань повинен заплатити нам за оборону. Знаєте, ми нічим не відрізняємося від страхової компанії. Тайвань нам нічого не дає. Тайвань знаходиться за 9,500 миль від нас. Від Китаю — 68 миль. Невелика перевага, і Китай — величезний шматок землі, вони можуть просто розбомбити його. Їм навіть не потрібно — вони можуть буквально просто відправити снаряди", - заявив Трамп.

Більшість озброєння Тайвань закуповує в США через урядові угоди, що робить острів одним із ключових ринків збуту для американських виробників оборонної техніки. Конгрес США також прийняв законодавство, яке зобов'язує забезпечувати військову допомогу Тайваню.

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Сполучені Штати роками виступають фактичним "гарантом безпеки" для Тайваню, беручи на себе неофіційні зобов'язання захищати острів від можливого вторгнення Китаю. Трамп стверджує, що американський бізнес, зокрема в сфері виробництва чипів, був "вкрадений" Тайванем, і вимагає, щоб Тайбей компенсував це через сприяння американським оборонним компаніям.

"Вони забрали майже 100% нашої індустрії мікросхем, я віддаю їм належне. Тому що дурні люди керували країною. Ми ніколи не повинні були цього допустити. Тепер ми даємо їм мільярди доларів на створення нових чіпів у нашій країні, а потім вони візьмуть і це, іншими словами, вони створять це, але потім привезуть у свою країни", - зазначив Трамп.

Відповідаючи на заяви Трампа, прем'єр-міністр Тайваню Чо Чжун-тай підкреслив, що Тайбей і Вашингтон продовжують розвивати свої відносини, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків. Він наголосив, що Тайвань збільшує свої зусилля у сфері самозахисту.

Позиція Дональда Трампа щодо України - деталі

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Експрезидент США Дональд Трамп, який змагається з нинішнім президентом Джо Байденом за посаду президента США, неодноразово потрапляв у міжнародні скандали, повʼязані з підтримкою України та завершенням російсько-української війни.

Як повідомляв Главред, для завершення війни РФ з Україною "за 24 години" Київ має віддати окуповані Крим і Донбас. Такі деталі містяться в плані експрезидента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Знайомі з планом Трампа кажуть, що він у приватній розмові заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб просунути невигідні умови для країни.

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