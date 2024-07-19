'Буде важко': Зеленський назвав наслідки можливого президенства Трампа для України

Президент зазначив, що сподівається на продовження підтримки України з боку США навіть після ймовірної перемоги Трампа на виборах глави Білого дому.

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Зеленський висловився про ймовірне президенство Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН

Україна продовжить співпрацю з Білим домом незалежно від результату президентських виборів у США. Якщо переможе кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, ця робота буде "важкою". Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС.

З виданням глава держави поспілкувався під час візиту до Великої Британії, де взяв участь у засіданні Європейського політичного співтовариства.

Під час візиту до Великої Британії, де він взяв участь у засіданні Європейського політичного співтовариства, президент Зеленський поспілкувався з виданням і заявив, що робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде "важкою, але ми працьовиті".

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Він підкреслив готовність співпрацювати з будь-якою владою у США.

Ця заява прозвучала після того, як Трамп оголосив про свій намір призначити віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, який раніше заявляв, що йому "байдуже, що станеться з Україною".

Такий вибір викликав побоювання, що підтримка США щодо підтрики України може бути згорнута у разі перемоги Трампа на виборах у листопаді. Однак Зеленський висловив надію, що цього не станеться.

"Можливо, він (Трамп. – Ред.) справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами", – зазначив глава держави.

Крім того, за даними CNN, сьогодні, 19 липня президент України Володимир Зеленський проведе телефонні переговори із кандидатом в президенти США від Республіканської патії Дональдом Трампом.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - останні заяви Трампа щодо України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час теледебатів між кандидатами в президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом, Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (натякаючи на Байдена), Путін ніколи б не вторгся в Україну". Він також пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента" і заявив, що сприяв би "порозумінню між Зеленським і Путіним". Трамп також розкритикував Байдена за хаос під час виведення військ з Афганістану, стверджуючи, що це стало причиною агресії Путіна проти України.

Два ключові радники Трампа представили йому план припинення війни Росії проти України в разі його перемоги на президентських виборах. За цим планом, Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів із США. Водночас Москву попередять, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва. Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливу перемогу Трампа на президентських виборах у США, заявивши, що налаштований на співпрацю з Трампом у разі його перемоги.

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