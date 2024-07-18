"Це не трагедія": що чекає Україну у випадку президентства Трампа

Президентські вибори США вже на носі і вони однозначно вплинуть на підтримку Штатів України. Аналітик розповів, що буде, якщо перемогу здобуде Трамп.

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На що може розраховувати Україна у випадку перемоги Трампа на виборах 2024 року / Колаж: Главред, фото: flickr

Вже у листопаді американці виберуть нового президента США. Лідируючі позиції і передвиборчих перегонах наразі займає колишній очільник країни Дональд Трамп та нинішній президент Джо Байден. Для українців зрозуміло, що у випадку перемоги останнього, підтримка навряд чи похитнеться, чого не скажеш про ситуацію, у якій очільником Штатів стане знову Трамп.

Однак заяви Трампа зараз потрібно відокремлювати від його дій, як і його заяви та дії на передвиборному етапі потрібно відокремлювати від заяв та дій, які будуть на посаді у разі перемоги. Про це в інтерв'ю Главреду розказав політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Трамп – імпровізатор. Це чудово для бізнесу, тому що він робить те, чого від нього не очікують, виграє за рахунок наполегливості та певних, даруйте, понтів. Це бізнес-модель, яка допомагала йому досягти успіху. А ось для політики не дуже добре бути непередбачуваною, навіть для самого себе", - стверджує аналітик. відео дня

Тому аналітик вважає, що наразі не можна нічого сказати точно, чого очікувати у випадку президентства Трампа. Він, найімовірніше, і сам цього не знає, адже в США президент не приймає одноосібно рішення.

"Наприклад, зараз Трамп заявляє про намір якщо не розвалити НАТО, то принаймні зробити так, щоб Альянс утримували здебільшого європейські країни і щоб США не несли основне навантаження на собі. А коли Трамп стане президентом, то його рішення можуть бути іншими. Адже США – не Росія, де все залежить від того, з яким настроєм прокинувся вождь і що йому спало на думку. У США є інститути, є Сенат та Конгрес, рішенням яких мусить підкорятися президент Сполучених Штатів", - додав він.

Оскільи жоден президент США не може одноосібно розгорнути курс країни на 180 градусів, Трамп точно не стане трагедією для України. Тут варто згадати хоча б те, що саме він почав надавати нам реальну зброю, зокрема Javelin.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Майбутні вибори в США - що відомо

Нагадаємо, Дональд Трамп офіційно став кандидатом на виборах президента США. Він набрав достатню кількість голосів на національному з'їзді у Мілуокі, щоб стати кандидатом від Республіканської партії. Зазначається, що делегація з Флориди поставила його на перше місце.

Раніше, після внутрішньопартійного бунту у команді Джо Байдена, чинний президент США заявив, що він залишається у гонці за посаду глави держави. Таким чином він дав знати своїм колегам, котрі самі ж піднесли цей бунт, що він намагатиметься всидіти на своєму місці.

Нещодавно з'явилися дані опитування, що свідчать: тільки дружина експрезидента Сполучених Штатів Мішель Обама — як потенційна кандидатка від Демократичної партії — перемогла би Дональда Трампа на виборах США восени 2024 року.

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