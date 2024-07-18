Байден vs Трамп: аналітик сказав, за якого президента США завершиться війна в Україні

Пауза у війні цілком можлива як за президентства Байдена, так і Трампа, заявив Олександр Кочетков.

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Який президент США зможе припинити бойові дії в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Припинення бойових дій чи тимчасова пауза у війні в Україні можлива навіть за нинішнього президента Джо Байдена. Проте це цілком ймовірно також і за Дональда Трампа, якщо він знову стане президентом. Про це в інтерв’ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

"А от завершиться війна в Україні тільки після того, як припинить існувати Росія у вигляді агресивної недоімперії, коли почнеться розпад РФ на частини, які будуть конкурувати і воювати між собою. А це справа не років, а десятиліть", - наголосив аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України. відео дня

Замах на Трампа і вплив на вибори у США - подробиці

Нагадаємо, під час мітингу експрезидента США Дональда Трампа в Пенсильванії сталася стрілянина. Після того, як пролунали постріли, політик упав. Коли до нього підбігли охоронці і вивели його зі сцени, на його правому вусі була помітна кров. Повідомляється, що куля пройшла за кілька сантиметрів від його голови і зачепила вухо.

Також після замаху рейтинг Трампа може зрости на 5-7%, але це не гарантує перемоги. Виборча кампанія-2024 у США буде дуже емоційною та непередбачуваною. Кочетков підкреслив, що для Байдена натомість вибори - це "останній бій у житті".

Як повідомляв Главред, замах на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа був реальним, а не інсценованим. Кочетков вважає, що американське суспільство реагує на "неправильності" здебільшого психологічно чутливими способами, що ілюструється подіями, які мають терористичний характер.

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