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Зеленський і Трамп планують провести телефонну розмову - CNN

Анна Ярославська
19 липня 2024, 09:25
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Бесіда політиків відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні можливо проведуть телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

У п'ятницю, 19 липня, може відбутися телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та експрезидента США Дональда Трампа.

Як пише CNN, ця розмова двох політиків стане першою після того, як Трамп залишив Білий дім, і відбудеться на тлі занепокоєння в Європі щодо того, якою буде політика Трампа щодо війни в Україні, якщо він переможе на президентських виборах у США в листопаді.

Одне з джерел видання попередило, що графіки часто змінюються. Уже деякий час тривають дискусії про відповідний час для дзвінка між кандидатом у президенти США від Республіканської партії та українським президентом.

відео дня

Трамп неодноразово заявляв, що міг би врегулювати війну в Україні за один день, але залишається незрозумілим, як саме він досягатиме миру.

Зазначимо, 11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.

Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.

"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Реакція Зеленського на заяви Трампа

На початку липня президент України Володимир Зеленський заявив, що він потенційно готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", - сказав глава держави.

Також Зеленський прокоментував імовірність перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. За його словами, він налаштований на співпрацю.

"Якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюся", - сказав Зеленський на прес-конференції в понеділок у Києві.

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