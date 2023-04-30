Меркель заявила, що намагалася зупинити Путіна від вторгнення та заговорила про переговори з РФ

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель після 14 місяців кривавої війни Росії в Україні продовжує робити акцент на дипломатії.

https://glavred.net/world/merkel-zayavila-chto-pytalas-ostanovit-putina-ot-vtorzheniya-i-snova-zagovorila-o-peregovorah-s-rf-10466875.html Посилання скопійоване

Ангела Меркель заявила, що намагалася зупинити вторгнення РФ в Україну / Фото: УНІАН, пресслужба АП РФ

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що нібито намагалася зупинити вторгнення Росії в Україну у 2022 році та закликала готуватися до переговорів.

В інтерв'ю німецькому виданню ZEIT. Меркель сказала, що намагалася запобігти повномасштабній війні Росії та України за допомогою дипломатичних інструментів, які були в її розпорядженні. Однак політик не стала уточнювати, що саме вона робила.

"Я намагалася за допомогою того, що було в моєму розпорядженні, запобігти цій ситуації. Те, що це не вдалося, не є доказом того, що намагатися було неправильно. Дипломатія - це необхідність", - сказала колишній канцлер.

відео дня

На запитання про ймовірні сценарії завершення війни РФ проти України Меркель зазначила, що не хоче це коментувати. Водночас німецький політик зробила акцент на дипломатію, мовляв, потрібно думати про майбутній сценарій, за якого можуть відбутися переговори.

Меркель також в черговий раз назвала вірним кроком створення після анексії Криму в 2014 році так званого "Мінського процесу". За її словами, тоді Німеччина як ніхто інший тоді була стурбована долею України.

"Я підтримую ці дипломатичні спроби. Я була найбільш інтенсивно стурбована Україною. На мій превеликий жаль, було досить багато тих, хто не був настільки зацікавлений. Наприклад, в Європейській Раді саме Німеччина та Франція прагнули до врегулювання конфлікту на сході України", – заявила Меркель.

Заяви Меркель про війну в Україні

У жовтні 2022 року колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що мир в Європі може існувати лише "за участю Росії". Вона закликала світ не ігнорувати ядерні загрози РФ у бік України.

У грудні минулого року Меркель говорила, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів. При цьому не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні.

Тим часом голова Комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Ангела Меркель несе відповідальність за війну в Україні через рішення заблокувати її вступ до НАТО в 2008 році.

Інші новини: