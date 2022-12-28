Меркель заявила, що війна в Україні повинна закінчитися переговорами, але сама в них участь не братиме

Ангела Меркель заявила, що для себе бачить різницю між "вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою"

Ангела Меркель заявила, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів / Фото УНІАН

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

Меркель заявила, що для себе бачить різницю між "вимушеним миром, якого вона, як і багато інших, не хоче, і відкритою та дружньою розмовою", повідомляє видання Sette.

"Це коли-небудь закінчиться переговорами. Війни закінчуються за столом переговорів. Є різниця між примусовим світом, якого я, як і багато інших, не хочу, і відкритою і дружньою розмовою" – пояснила Меркель.

Крім того, Меркель підтвердила, що керувалася власною логікою, коли ухвалювала рішення про подальші дії щодо України та Росії, коли вона обіймала посаду канцлерки ФРН.

"Йшлося про спробу запобігти війні, подібній нинішній", — сказала вона.

Меркель також додала, що не вважає помилкою спробу уникнути війни попри те, що вона була невдалою.

За її словами, Мінські домовленості, укладені в 2014 році, були спробою дати Україні час.

"Україна використала цей період для того, щоби стати сильнішими, що ми бачимо сьогодні. Країна 2014/15 року - це не та країна, яка є сьогодні. І я сумніваюся, що НАТО тоді могла б зробити багато, щоб допомогти Україні, як це відбувається сьогодні", – зазначила вона.

Як повідомляв Главред, у жовтні колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що мир в Європі може існувати лише "за участю Росії". Вона закликала світ не ігнорувати ядерні загрози РФ у бік України.

Раніше італійський політик, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі заявив, що він готовий разом з ексканцлеркою ФРН Ангелою Меркелем стати посередником у переговорах України та Росії. Крім того, він сказав, що санкції, мовляв, ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією, адже капітуляцію країни-агресора можна приймати і стоячи. Таким жорстким чином він відповів на заяву Меркель з приводу мирних переговорів України і РФ. Він дорікнув їй та окремо нагадав про сумнозвісні "Мінські угоди", які так і не привели до миру.

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