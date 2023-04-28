УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Можемо вляпатися у Мінськ-3": Жданов озвучив три сценарії закінчення війни в Україні

Аліна Дембіцька
28 квітня 2023, 23:58 оновлено 28 квітня, 23:58
84
Якщо Україна не вийде цьогоріч на кордони 1991 року, то тут є два варіанти розвитку подій.
Олег Жданов, украинские военные
Жданов озвучив три сценарії закінчення війни в Україні / Головред, 36 ОМБр імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Збройні сили України мають усі шанси вийти на кордони 1991 року вже у цьому році. Це один із варіантів розвитку подій. Водночас є ще два сценарії, які також не варто виключати. Зокрема, війна може перенестися у 2024 рік. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Шанси (до кінця 2023 року вийти на кордони 1991-го року, - ред.) цілком є. Єдине, що не можна сказати точно зі 100%-ю впевненістю, – як піде контрнаступ. Ми всі сподіваємося, і є величезні шанси на те, що він буде успішним, і що ми до кінця 2023-го можемо вийти на кордони 1991 року. Це цілком реально", - зазначив Жданов.

За його словами, якщо Україна не вийде цьогоріч на кордони 1991 року, то тут є ще два варіанти розвитку подій. Перший варіант – перехід війни у 2024-й рік та підготовка ЗСУ до другого контрнаступу. Другий варіант – втручання Китаю в якості посередника і примус України до миру в обмін на території.

відео дня

"Найгірший для нас варіант – це Китай зі своїми мирними ініціативами... Я більше, ніж упевнений, що Китай наполягатиме на переговорному процесі. Переговорний процес буде мати на увазі негайне припинення вогню. І можемо вляпатися з вами з цим Китаєм у "Мінськ-3". Як він буде називатися – неважливо, але це буде подоба "Мінська-2", - розповів військовий експерт.

Як зазначив Жданов, на якомусь рубежі відразу після закінчення контрнаступу, де ЗСУ зупиняться, там Китай і буде змушувати Україну сідати за стіл переговорів. За словами полковника запасу, саме цим і небезпечне посередництво Китаю.

"У цьому випадку Китай отримує найбільші преференції, а ми з вами опиняємося на порозі чергової війни, яка може відбутися через деякий період, коли Росія перегрупується і відновить свою боєздатність", - підкреслив Жданов.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Як зазначив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму.

Водночас колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

Дивіться відео - Олег Жданов в інтерв'ю для Главреда розповів, коли розпочнеться операція зі звільнення Криму та якою вона буде:

Вас може зацікавити:

війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

"Нікого нема в живих": чоловік, плачучи, перелічив сусідів, яких вбила російська ракета в Умані

"Нікого нема в живих": чоловік, плачучи, перелічив сусідів, яких вбила російська ракета в Умані

23:25 Україна
Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяця

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяця

22:04 Ексклюзиви
Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет України

Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет України

21:36 Політика
Всі головні новини

Останні новини

00:51

Чому 29 квітня не можна прати рушники: прикмети і головні заборони

00:22

"Краще скасувати всі поїздки": астролог попередив про катастрофічний період у травніВідео

28 квітня, п'ятниця
23:58

"Можемо вляпатися у Мінськ-3": Жданов озвучив три сценарії закінчення війни в УкраїніВідео

23:31

Гороскоп для Близнюків на травень 2023: Юпітер принесе подарунок, який буває один раз на 12 роківВідео

23:25

"Нікого нема в живих": чоловік, плачучи, перелічив сусідів, яких вбила російська ракета в УманіФотоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:18

Наминуть за обидві щоки: як зробити бомбічну картоплю з салом на мангалі - захопливі секретиВідео

22:59

"Я тебе сильно": Дантес зізнався в любові Кацуріній

22:48

Шоковані, але живі: собака врятувала своїх господарів від загибелі під час ракетного удару по ДніпруВідео

22:45

Гороскоп для Тельців на травень 2023: що принесе останній місяць весниВідео

Реклама
22:32

Макс Чмерковський з дружиною дізналися стать майбутньої дитиниВідео

22:04

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса: що можна і чого не можна робити цього місяцяЕксклюзив

21:45

"Свято розпочнеться з Кримського мосту": Арестович розкрив плани ЗСУ щодо деокупації КримуВідео

21:36

Зеленський - про діалог з Сі Цзіньпінем: Китай не дає зброї РФ і поважає суверенітет УкраїниВідео

21:22

"Зараз як тикну, я вам не довіряю": водій маршрутки нахабно довів до сліз пораненого військового

20:40

Кожен день зволікання відтягує поразку РФ: Данілов закликав дати Україні бойову авіаціюВідео

20:28

"Недооцінювати ворога – вкрай небезпечно": контрнаступ ЗСУ ще не означає кінець війни - експертВідео

20:08

Ще дихав, коли його витягли з-під завалів: в Умані загинув рок-музикантФотоВідео

19:47

Лукашенко "вгамувався" і вже не вірить у напад України на Білорусь

19:45

Як позбутися від цвілі в приватному будинку: хитрий фокус творить справжні чудеса

19:22

"Знайдено тіло дитини": в Умані збільшилась кількість жертв ракетного ударуФотоВідео

Реклама
19:08

Жодних табу для України: Зеленський закликав дати ЗСУ далекобійну зброю та авіаціюВідео

19:00

Підходи у маніяків, незалежно від зміни маніяків, незмінніПогляд

18:58

"Розрахунок був на максимальну кількість жертв": ракетний удар по Умані був невипадковим - експертВідео

17:58

Україна воюватиме до перемоги: Кулеба заявив, що ЗСУ можуть провести декілька наступівВідео

17:17

"Час для успішного контрнаступу": астролог розповів, що принесе ретроградний Меркурій у травніВідео

17:14

В Умані вже 21 загиблий: жінка розповіла про неймовірний порятунок всієї родиниФотоВідео

17:12

"Запахне розгромом Росії": астролог назвав доленосну дату для України в травніВідео

17:07

"Жінці вже за 80": режисер-іноагент виправдав Ротару перед росіянами і вказав на її вікВідео

16:59

У Москві 9 травня зібралися шукати "НЛО": до Мережі потрапив документВідео

16:35

Українці захейтили Яму за провокаційне фото

16:34

ЗСУ ліквідували російського блогера Диркіна, який називав себе "Великим Фунфур'є"

16:25

4 напої, якими не можна запивати таблетки: зроблять тільки гірше

15:52

"Думали, що в батьків безпечніше": деталі загибелі матері з донькою в Дніпрі через ракету РФФотоВідео

15:50

Дипломат назвав країну-лідера ЄС, яка стала каменем спотикання на шляху України до НАТОВідео

15:21

Ймовірність заходу ЗСУ на територію РФ: у Зеленського розкрили сценарій завершення війни

14:46

Україна не буде говорити з Путіним, але готова обговорити акт капітуляції Москви - РезніковВідео

14:45

Російська мова не зникне через війну: Ступка потрапив у негарний скандал

14:26

"За кілометр було чутно, як руйнується будинок": фоторепортаж з місця трагедії в УманіФотоВідео

14:12

Усик під Бахмутом "засипав" окупантів 120-мм мінамиВідео

14:09

Головоломка, що під силу лише 2% людей: потрібно за 13 секунд знайти оленя в лісі

Реклама
13:56

З тилу на фронт: Зеленський доручив Залужному замінити воєнкомів на бійців ЗСУ - Резніков

13:56

Терор РФ: військовий експерт назвав причину ракетного удару по багатоповерхівці в УманіФото

13:21

У глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу - РезніковВідео

12:54

"Як гриб атомний, нас підкинуло на дивані": очевидці про ракетний удар РФ по Умані

12:51

Головоломка, яка під силу не всім: потрібно знайти 3 відмінності між картинками за 8 секунд

12:45

"Боюся померти кожен день": Андрій Губін знаходиться на межі

12:35

Зацвіте і зазеленіє навіть напівмертва рослина: як удобрювати квіти йодом

12:02

"Точно в ціль" : у Міноборони РФ визнали, що спеціально атакували мирних жителів УкраїниВідео

12:01

"До фундаменту треба було": росіяни цинічно зраділи удару ракетою по багатоповерхівці в УманіФотоВідео

12:00

CША швидше шукатимуть гроші та техніку: Богдан Яременко — про резолюцію щодо перемоги УкраїниЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти