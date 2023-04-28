"Можемо вляпатися у Мінськ-3": Жданов озвучив три сценарії закінчення війни в Україні

Якщо Україна не вийде цьогоріч на кордони 1991 року, то тут є два варіанти розвитку подій.

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Жданов озвучив три сценарії закінчення війни в Україні / Головред, 36 ОМБр імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Збройні сили України мають усі шанси вийти на кордони 1991 року вже у цьому році. Це один із варіантів розвитку подій. Водночас є ще два сценарії, які також не варто виключати. Зокрема, війна може перенестися у 2024 рік. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов під час стріму на своєму YouTube-каналі.

"Шанси (до кінця 2023 року вийти на кордони 1991-го року, - ред.) цілком є. Єдине, що не можна сказати точно зі 100%-ю впевненістю, – як піде контрнаступ. Ми всі сподіваємося, і є величезні шанси на те, що він буде успішним, і що ми до кінця 2023-го можемо вийти на кордони 1991 року. Це цілком реально", - зазначив Жданов.

За його словами, якщо Україна не вийде цьогоріч на кордони 1991 року, то тут є ще два варіанти розвитку подій. Перший варіант – перехід війни у 2024-й рік та підготовка ЗСУ до другого контрнаступу. Другий варіант – втручання Китаю в якості посередника і примус України до миру в обмін на території.

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"Найгірший для нас варіант – це Китай зі своїми мирними ініціативами... Я більше, ніж упевнений, що Китай наполягатиме на переговорному процесі. Переговорний процес буде мати на увазі негайне припинення вогню. І можемо вляпатися з вами з цим Китаєм у "Мінськ-3". Як він буде називатися – неважливо, але це буде подоба "Мінська-2", - розповів військовий експерт.

Як зазначив Жданов, на якомусь рубежі відразу після закінчення контрнаступу, де ЗСУ зупиняться, там Китай і буде змушувати Україну сідати за стіл переговорів. За словами полковника запасу, саме цим і небезпечне посередництво Китаю.

"У цьому випадку Китай отримує найбільші преференції, а ми з вами опиняємося на порозі чергової війни, яка може відбутися через деякий період, коли Росія перегрупується і відновить свою боєздатність", - підкреслив Жданов.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Як зазначив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, контрнаступ Збройних сил України може початися вже за кілька тижнів, головним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого Криму.

Водночас колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресор РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

Дивіться відео - Олег Жданов в інтерв'ю для Главреда розповів, коли розпочнеться операція зі звільнення Криму та якою вона буде:

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