"Блокування вступу в НАТО наблизило війну": у Бундестазі звинуватили Меркель у стражданнях України

Якби Німеччина і Франція не заблокували вступ України до Альянсу у 2008 році, війни могло б не бути, вважають у Бундестазі.

У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу до НАТО/ УНІАН, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

У Бундестазі назвали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель відповідальною за війну в Україні через рішення заблокувати її вступ до НАТО у 2008 році.

З таким звинуваченням виступила очільниця комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн в інтерв’ю німецьким телеканалам RTL та n-tv. За її словами, таке рішення Меркель зробило можливим повномасштабне вторгнення країни-агресорки Росії в Україну.

Штрак-Ціммерманн нагадала, що у 2008 році у Північноатлантичному альянсі було багато прихильників того, щоб якнайшвидше прийняти Україну в НАТО. Проте Німеччина і Франція тоді виступили проти, адже боялися реакції Росії.

відео дня

Політик наголосила, що відмова у вступі України до Альянсу "була великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час".

Також глава комітету з питань оборони в Бундестазі зазначає, що Німеччина після початку повномасштабної війни повинна була стати на бік України і підтримати її зброєю.

Крім цього, Штрак-Ціммерманн висловила думку щодо того, наскільки може затягнутися нинішня повномасштабна війна в Україні. Політик вважає, що вона навряд чи триватиме так само довго, як Перша або Друга світові війна. У той же час, за її словами, російський диктатор Володимир Путін не розраховував на те, що інші держави так сильно підтримуватимуть Україну.

Нагадаємо, під час саміту у Бухаресті в 2008 році Німеччина і Франція заблокували надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в НАТО. Вони прийняли таке рішення, тому що боялися ескалації з боку країни-агресорки Росії. Через це обом країнам був обіцяний вступ до Альянсу "одного дня".

Звинувачення Меркель у неправильних рішеннях

Нагадаємо, раніше в Німеччині уже звучали подібні звинувачення у бік Меркель. Так, міністр юстиції ФРН Марко Бушман восени 2022 року заявляв, що колишній канцлер Ангела Меркель допомогла російському диктатору Володимиру Путіну розв'язати війну проти України. За його словами, до цього значною мірою призвела її стримана політика навіть після анексії Криму та окупації Донбасу.

Крім цього, посол України у Німеччині Андрій Мельник заявляв, що ФРН в результаті своєї політики за останні десятиліття допустила ситуацію, за якої РФ змогла розпочати найкривавішу з 1945 року війну у Європі. Путіна майже доглядали, а Берлін завжди його підтримував. Німеччина повинна повністю переосмислити свою політику щодо РФ, щоб зробити грамотні висновки для свого майбутнього, наголосив Мельник.

Варто зазначити, що за кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну прессекретар Меркель у відповідь на запит журналістів повідомила, що ексканцлер Німеччини продовжує вважати правильним рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році. Проте при цьому Меркель підтримує усі міжнародні зусилля, які інші держави спрямовують на те, щоб зупинити війну в Україні.

Читайте також: