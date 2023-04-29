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Завершення війни та удари ЗСУ по Росії: дипломат розкрив позицію США

Андрій Ганчук
29 квітня 2023, 04:00
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У Сполучених Штатах розуміють, що Україні потрібно завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора Росії, сказав дипломат Богдан Яременко.
Яременко, Україна, США
США зацікавлені в перемозі України у війні з Росією, але про терміни складно говорити - Яременко / Колаж Главред, Офіс президента

США зацікавлені в перемозі України у війні з країною-окупантом Росією, проте наразі складно сказати, коли посиплються російські війська і завершиться війна. Вашингтон не проти перенесення війни на територію РФ, але вважає необхідним, щоб удари по ворожих військових об'єктах на території держави-агресора якомога менше наносилися американською зброєю. Про це заявив народний депутат, дипломат, голова Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Штатах, як і в Україні, зацікавлені в перемозі Києва над Москвою. Терміни завершення війни назвати складно, оскільки незрозуміло, коли посиплеться російська окупаційна армія.

"Зацікавлені так само, як і українці. Ми ж говоримо про це не з точки зору окремих дат, а з розуміння того, що чим довше, тим важче, більше втрат тощо. І це розуміють усі. Усі солідарні з нашими втратами, але й вони так само несуть певні фінансові видатки, що теж є втратами для них. І чим менше цих втрат для них буде, тим краще буде і для них. Але мова не йде про конкретні дати – це питання до України. І це не з точки формування якихось фінансових ресурсів, а з точки зору нашої спроможності. По-перше, це залежить від того, що в нас є і чим готові пожертвувати заради різких кроків. По-друге, від того, наскільки сильний наш ворог. А він і досі достатньо сильний – він зазнає великих втрат, але він менш чутливий до них з точки зору втрати солдатів та намагається усіляко заповнювати ту нішу втрат у техніці та обладнанні. Тому, як на мене, ситуація на полі бою сьогодні не виглядає такою, що дає підстави озвучувати конкретну дату завершення війни. Тобто ми відчуваємо силу, впевненість, але ми ще не розуміємо, наскільки швидко посиплеться наш ворог", - зазначив Яременко.

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Що стосується ударів ЗСУ по військових об'єктах на території Росії, на думку дипломата, позиція США, в порівнянні з попередніми роками, змінилася. Коли окупанти РФ напали на Крим, від України вимагали не робити жодних дій у відповідь, щоб, мовляв, не спровокувати Москву.

Однак наразі ситуація інша. Україна має легальне право завдавати ударів по ворожих військових об'єктах на території Росії. США не виступають проти цього, проте хотіли б, щоб якомога менше таких ударів наносилося американськими озброєннями.

"Зрештою, були відкинуті і ці побоювання, і дуже чітко сьогодні формулюється позиція, що Україна має право застосувати будь-які засоби для звільнення її територій, як у політичному, так і у військовому плані. З того, що ми бачимо у медіа, багато що викликає певні острахи у американців з точки зору можливої реакції РФ, але як таких заборон американці ніколи не висловлювали. Навпаки, від різного роду експертів та представників органів влади лунають заяви про те, що певні удари по військових обʼєктах на території Росії, які використовуються для ударів по цивільній інфраструктурі України, цілком виправдані і законні. Тому позиція США не звучить як заохочення України переносити бойові дії на територію Росії, але з певною аргументацією американці розуміють, що ми маємо завдавати військових ударів по території РФ. При цьому в пресі є повідомлення про те, що американці хотіли б, аби таких ударів було якомога менше з тих озброєнь, які надають США. Але якщо американці дійсно чогось не хочуть, вони вміють дуже чітко та офіційно це артикулювати, щоб усі це почули. Ми не чули жодних категоричних заяв з боку американців про те, що воювати з Росією на її території не можна, такого не було", - підкреслив Богдан Яременко.

Дивіться повну версію інтерв'ю Богдана Яременка Главреду

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна продовжує готувати Збройні сили до переходу в контрнаступ. Український народ вірить у перемогу над окупантами та звільнення всіх захоплених територій.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ завершують підготовку до проведення контрнаступальної військової операції. Бійцям сил оборони України потрібно оволодіти озброєннями, які надійшли від Заходу.

Головнокомандувач збройними силами Сполучених Штатів в Європі Крістофер Каволі розповів, що військові США провели моделювання з метою оцінки сил ЗСУ і дійшли висновку, згідно з яким армія України знаходиться в хорошому становищі. За даними американських військових, російські окупанти, навпаки, серйозно деградували.

Війна Росії проти України:

Богдан Яременко війна Росії та України
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