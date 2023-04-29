"Може тривати навіть десятиліттями": Зеленський застеріг від затяжної війни в Україні

Вирішальну роль у тому, як швидко завершиться війна, відіграє надання зброї Україні від Заходу, наголосив український президент.

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Зеленський застеріг від затяжної війни в Україні/ Офіс президента України, 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що є ризик перетворення війни у затяжну. За одного з найгірших сценаріїв вона може тривати роками чи навіть десятиліттями.

Вирішальну роль у тому, як швидко завершиться війна, відіграє надання Заходом зброї для України, щоб наша держава могла захистити себе від країни-агресорки Росії. Про це український президент заявив в інтерв'ю фінському виданню Yle.

Він наголосив, що успіх українського контрнаступу великою мірою залежить від об'ємів і термінів постачання західної зброї. Зеленський заявив, що озброєння має значення, а також додав, що російські окупанти уже втрачають мотивацію і бояться наслідків свого відступу.

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"Для інших країн дешевше зараз підтримати Україну, ніж збільшувати ризики Третьої світової війни", – заявив президент України.

Зеленський додав, що війна в Україні не повинна завершитися так, як у Фінляндії. У виданні припустили, що він мав на увазі радянсько-фінську війну 1939-1940 років, наслідком якої стало те, що фінам довелося віддати СРСР близько 10% своєї території.

Видання зазначає, що український президент не розповів ніяких подробиць про майбутній контрнаступ захисників України.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що армія України планує провести контрнаступ, у межах якого має намір відкинути окупаційні війська Росії і повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від постачань західних озброєнь. Держава хоче врятувати якомога більше життів, тому постачання зброї важливі.

Також раніше Зеленський закликав дати ЗСУ далекобійну зброю та авіацію. Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 27 квітня підписав указ, згідно з яким дозволив після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій тих українців, які не хочуть отримувати російський паспорт і бажають зберегти українське громадянство. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що таким чином країна-агресорка РФ хоче змусити українців отримувати паспорти Росії, а також створює нову "схему" для депортації.

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