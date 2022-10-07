Меркель серйозно оскандалилась: вона вважає реальним мир в Європі лише 'за участі Росії'

Меркель вважає, що мир в Європі може існувати лише "за участі Росії" / Reuters

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що мир в Європі може існувати лише "за участі Росії". Вона закликала світ не ігнорувати ядерні погрози РФ у бік України. Про це повідомляє Тagesschau.

"Поки нам не вдалося цього зробити (досягти миру в Європі - Главред), холодна війна насправді ще не закінчилася", – сказала Меркель

Вона назвала війну в Україні "глибоким поворотним моментом".

"Це момент, коли нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку", – сказала колишній канцлер.

Війна в Україні

Нагадаємо, Володимир Путін 30 вересня оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія анексією України вирішила піти на ескалацію війни. Він закликав світ показати рішучу реакцію на незаконні дії Кремля.

30 вересня президент Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

За словами українського гаранта, держава вже пройшла свій шлях для євроатлантичної інтеграції.

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