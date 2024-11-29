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Мінські угоди не помилка: Меркель заявила про дипломатичне завершення війни

Марія Николишин
29 листопада 2024, 17:02
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Меркель не вважає Мінські угоди помилкою.
Мінські угоди не помилка: Меркель заявила про дипломатичне завершення війни
Меркель про війну в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головні тези із заяви Меркель:

  • Варто подумати про дипломатичні рішення закінчення війни
  • Не допустити перемоги Путіна в інтересах не лише України
  • Мінські угоди не є помилкою

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала "подумати про дипломатичні рішення", щоб припинити війну в Україні. Відповідну заяву вона зробила в ефірі німецького телеканалу ZDF.

Зокрема, Меркель сказала, що не допустити перемоги російського диктатора Володимира Путіна – в інтересах не лише України.

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"Не тільки в інтересах України, а й у наших, щоб Путін не виграв цю війну. Варто подумати про дипломатичні рішення", - наголосила вона.

За її словами, дипломатичні рішення поки не обов'язково "розпаковувати", але в підсумку "всім доведеться порадитися разом – Україні та її прихильникам".

Крім того, Меркель не вважає Мінські угоди помилкою.

Навіть після "ретельного вивчення" під час довгої роботи над її біографією, вона "не змогла визнати" помилки, коли справа дійшла до російського питання, сказала колишня канцлерка.

"Драма в тому, що все закінчилося не так, як я хотіла", – заявила вона.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук сказав, що країна-агресор Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну намагається тиснути на західних партнерів з метою припинення допомоги ЗСУ та українцям.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну 2025 року. У січні з'являться перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа у ролі президента США.

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Мінські угоди

Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія.

У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.

Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.

У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.
Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.

РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.

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війна в Україні Ангела Меркель Мінські угоди війна Росії та України
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