Меркель спровокувала агресію РФ, Німеччина повторює цю помилку - Кулеба

Німеччина виступила проти швидкого вступу України до НАТО після закінчення війни. Саме цю помилку свого часу допустила Меркель, каже Кулеба.

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Кулеба наїхав на Німеччину через блокування швидкого вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

США запропонували прийняти Україну в НАТО через кілька місяців після війни, але Німеччина виступила проти швидкого вступу України до НАТО. В Україні вже відреагували на це блокування і жорстко вказали на помилку Німеччини, яка спровокувала "ще більш агресивну поведінку РФ". Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ARD.

Міністр заявив, що більш агресивною Росія стала після "помилки Ангели Меркель", яка виступила проти вступу до НАТО України та Грузії.

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель в 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України в НАТО. Результатом стала ще більш агресивна поведінка Росії - дивіться Грузію, ворожнечу на Захід і нинішню агресію по відношенню до України", - сказав Кулеба.

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Він акцентував на тому, що переважна більшість членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Вступ України до НАТО без ПДЧ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна погодила із союзниками на Заході рішення, яке передбачає усунення ПДЧ зі шляху України до вступу до Альянсу. За його словами, на саміті у Вільнюсі країни Альянсу повинні ухвалити рішення щодо запрошення України до колективного блоку безпеки Заходу.

"Після інтенсивних перемовин союзники з НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом", - сказав Кулеба.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті повинні прийняти важливе рішення - Україна може отримати право вступити до НАТО без ПДЧ. Її запросять і приймуть до Північноатлантичного альянсу, коли буде зрозуміло, що всі умови відповідають необхідним критеріям.

Однак пізніше виявилося, що Німеччина проти швидкого вступу України до НАТО після війни. Уряд відмовляється зараз переглядати бухарестське рішення 2008 року для України і каже, що "про це не може бути й мови".

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