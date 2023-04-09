У Москві почали нести відверту пропагандистську маячню, позбавлену сенсу і логіки.

https://glavred.net/world/u-putina-zakatili-isteriku-merkel-i-ollanda-obvinili-v-igre-v-naperstki-i-obmane-rf-10462438.html Посилання скопійоване

Зустріч у "Нормандському форматі" / elysee.fr

У країні-агресорі зробили істеричну заяву, намагаючись знайти виправдання тому, що РФ з самого початку не хотіла виконувати домовленості, досягнуті в рамках "Мінських угод".

Там не знайшли нічого кращого, крім як обвинуватити у власних гріхах західних лідерів, яким диктатор Володимир Путін обіцяв припинення вогню на Донбасі, проте не дотримав свого слова.

При цьому агресію проти суверенної України, що почалася ще у 2014 році, окупанти виправдовують вигаданими пропагандистськими тезами про "бійню росіян", яка нібито відбувалася в Україні.

відео дня

Зазначимо, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков кинув камінь у город колишніх лідерів ЄС Ангели Меркель і Франсуа Олланда, з якими його шеф раніше вів багатогодинні переговори.

"Пєсков назвав Мінські угоди грою в наперстки — нас обманювали, а київському режиму розв'язали руки, щоб влаштовувати у себе в країні бійню росіян", - цитують його пропагандисти РФ.

Не відстала від глашатая Путіна і глава Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка почала нести пропагандистську маячню, позбавлену сенсу і логіки про те, що Меркель і Олланд нібито обманювали РФ завжди, "використовували час для насичення України зброєю і підготовки нападу".

Заява Меркель про Мінські угоди

Раніше Ангела Меркель сказала про те, що її позиція щодо України на мирних переговорах у Мінську дала Києву час, щоб краще захиститися від російських військових. Зараз це сильніша, більш стійка Країна. Тоді, впевнена вона, Україна була б розгромлена військами Путіна.

Меркель сказала, що не шкодує про те, що залишила свій пост в грудні, оскільки відчувала, що її уряд не зміг досягти прогресу не тільки в російсько-українській кризі, але і в конфліктах в Молдові, Грузії, Сирії та Лівії, до яких була залучена Росія.

Читайте більше: