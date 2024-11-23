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Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа

Сергій Кущ
23 листопада 2024, 00:44
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В одному з фрагментів мемуарів Меркель описує свій візит до США 2017 року.
Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа
Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У матеріалі:

  • Чому Трамп був зачарований російським диктатором
  • Що ще Трамп розповів Меркель

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп виявляв явне захоплення Володимиром Путіним. Про це у своїх ще не опублікованих мемуарах розповіла колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Як повідомляє газета Die Zeit, в одному з фрагментів мемуарів Меркель описує свій візит до США в 2017 році, пише Главред.

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Під час особистої бесіди, що проходила без сторонніх, Трамп, який обіймав тоді посаду президента США, поставив їй кілька запитань.

"Зокрема про моє східнонімецьке походження і мої стосунки з Путіним. Очевидно, він був дуже зачарований російським президентом. У наступні роки у мене склалося враження, що політики з авторитарними і диктаторськими рисами зачарували його", - пише Меркель.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп готує резонансний план завершення війни. Українці можуть по-різному поставитися до плану Трампа щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про несподіваний сценарій завершення війни. Дональд Трамп може підштовхнути Україну до поступок, або дати все необхідне, не виключають експерти.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп натякнув, що збирається робити з війною в Україні. Республіканець нагадав, що за чотири роки його минулої каденції на посаді президента війни не було.

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