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"Не можете виправити помилки минулого": Подоляк розніс Меркель за висловлювання про РФ і війну

Марія Тупік
30 квітня 2023, 14:11 оновлено 30 квітня, 14:19
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Подоляк сказав, що такі заяви Меркель звучать як виправдання, а Україна не сяде за стіл переговорів з країною-терористом.
Подоляк, Меркель
Подоляк, Меркель / Офіс президента, скріншот з відео

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відреагував на заяви екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель в її недавньому інтерв'ю про війну в Україні.

За словами Меркель, її політика по відношенню до Росії "була правильною". У відповідь на таку заяву, Подоляк сказав, що такі заяви Меркель звучать як виправдання, а Україна не сяде за стіл переговорів з країною-терористом.

"Екс-канцлер Меркель, яка поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: "Я зробила все, щоб Росія не почала війну, і тому отримала... Російський дешевий газ". Фантастика. Адже війна не почалася, правда? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: "Потрібно думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи" одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від РФ? Але чи обов'язково це має бути... ціною зруйнованих територій України і сотень тисяч невинних українських життів? І головне - з ким? З офіційно визнаними міжнародними військовими злочинцями? Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових вбивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист? Якщо не можете виправити помилки минулого - просто припиніть виправдовуватися і заохочувати агресора", - йдеться в повідомленні радника керівника ОП в Twitter.

відео дня

Що заявила Меркель

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що нібито намагалася зупинити вторгнення Росії в Україну у 2022 році та закликала готуватися до переговорів.

В інтерв'ю Меркель сказала, що намагалася запобігти повномасштабній війні Росії та України за допомогою дипломатичних інструментів, які були в її розпорядженні. Однак політик не стала уточнювати, що саме вона робила.

"Я намагалася за допомогою того, що було в моєму розпорядженні, запобігти цій ситуації. Те, що це не вдалося, не є доказом того, що намагатися було неправильно. Дипломатія - це необхідність", - сказала колишній канцлер.

Дивіться відео про те, як Меркель може стати учасником переговорів України і РФ.

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