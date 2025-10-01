Кремль посилює пропаганду, росіяни втомилися від війни - Politico

Російські пропагандисти не забувають про погрози використання будь-яких типів озброєння, включно з "Орєшником", здатним нести ядерні боєголовки.

Що написано в матеріалі Politico:

Польща, Литва та Естонія заявили про вторгнення російських дронів

Головна мета пропагандистського тиску в РФ - власне населення

Поки Росія перевіряє східні рубежі НАТО за допомогою безпілотників і винищувачів, Кремль переписує реальність для власного населення. Однак уже є ознаки того, що російське суспільство просто хоче, щоб усе це закінчилося. Тож пропагандистська машина подвоює зусилля, виставляючи Росію "жертвою", а Захід - тендітними країнами, які тремтять перед її міццю, пише Politico.

Останніми тижнями Польща, Литва та Естонія заявили про вторгнення російських дронів або винищувачів. Але за версією Москви, саме Європа виступає агресором і тягне регіон до ширшого конфлікту, натякаючи, що може збивати російські літаки в майбутньому.

Як і в попередніх випадках, коли Москва опинялася в "обороні" - чи то збитий малайзійський авіалайнер MH17, чи то повномасштабне вторгнення в Україну, міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова відправили донести до міжнародної спільноти паралельну реальність.

Виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, він звинуватив Захід в "ескалаційній риториці" проти Росії, включно з "відкритими розмовами про підготовку нападу на Калінінградський регіон та інші російські території". Він також заявив, що у Росії ніколи не було і немає намірів нападати на НАТО або ЄС. Однак будь-яка агресія проти Росії зустріла б "рішучу відповідь".

Тактика залякування

Подвійна тактика Лаврова - заперечення, підкріплені завуальованими погрозами, нагадувала нещодавні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, який звинуватив Захід у "руйнівних діях". Господар Кремля пообіцяв, що Росія відповість на будь-яку ескалацію "не словами, а конкретними військово-технічними заходами".

Нижче за ланцюжком командування кремлівські пропагандисти, які постачають більшості росіян новини та користуються значною "творчою свободою" в межах, встановлених Кремлем, були ще відвертішими в нападках на НАТО та ЄС.

Ведучі головних випусків новин на російському ТБ та їхні експерти представили реакцію Заходу на серію вторгнень як "істеричну" і підкреслили його внутрішні розколи. Передбачувано, російські медіа також обрушилися на президента України, звинувативши його в змові з метою втягнути США глибше в конфлікт, пише ЗМІ.

Єдиним, кого не піддали жорсткій критиці, виявився президент США Дональд Трамп: журналісти похвалили його за "стриману реакцію", адже він утримався від негайного засудження Росії після інциденту з дронами над Польщею. При цьому, зображуючи Європу некерованою, держмедіа паралельно намагаються "применшити небезпеку загрозливих заяв" західних країн.

Російські пропагандисти не забувають про погрози використання будь-яких типів озброєння, включно з "Орєшником", здатним нести ядерні боєголовки.

Вважається, що нещодавні інциденти з перевіркою повітряного простору НАТО є частиною ширшої "психологічної війни" проти Європи. Але головна мета пропагандистського тиску - власне населення.

У січні війна Росії проти України вступить у четвертий рік і за тривалістю перевищить навіть радянську боротьбу з нацистською Німеччиною у Другій світовій війні - це важливий психологічний рубіж. На цьому тлі економічне навантаження від конфлікту посилюється - Мінфін Росії лише нещодавно оголосив про підвищення ПДВ. Усе це створює тиск на Путіна і вимагає пояснень.

Кремль же намагається показати, що загрозливий Захід оточує Росію. Загрози нібито "ллються" з боку Фінляндії, Польщі та кого завгодно ще. Тому Росії доводиться перебувати в постійному стані війни і для цього потрібно більше грошей на оборону.

"Однак звичайні росіяни не виявляють бажання до нових потрясінь або ескалації. За даними останнього опитування незалежного "Левада-центру", 66% респондентів виступають за мирні переговори для розв'язання війни в Україні - це рекордний показник від початку повномасштабного вторгнення. Тим часом частка тих, хто хоче продовження бойових дій за будь-яку ціну, впала до мінімального рівня", - заявляє Politico.

Як Путін уже веде війну проти НАТО - думка експерта

Політичний аналітик Ольга Курносова вважає, що Володимир Путін прагне відновити для Росії статус і вплив, подібний до того, який мав Радянський Союз після Другої світової війни.

Однак, зазначається, що він не усвідомлює: світ змінився, і повернути цю колишню роль просто неможливо.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - сказала вона в інтерв'ю Главреду.

Також висловлюється думка, що поки Путін залишається при владі, ситуація продовжить погіршуватися. Він, імовірно, продовжуватиме перевіряти готовність НАТО до оборони і нарощувати озброєння.

"Інша справа - скільки часу він ще пробуде при владі. І наскільки всередині Росії або в емігрантських колах дозріють умови для того, щоб його усунути. Я абсолютно впевнена: можливостей для зміни ситуації після Путіна буде набагато більше", - підкреслила Курносова.

Безпілотники в небі над країнами НАТО - останні новини

Як писав Главред, наприкінці вересня невідомі безпілотники неодноразово порушували роботу великих аеропортів у Данії та Норвегії. Вперше це сталося пізно ввечері 22 вересня, коли дрони на кілька годин заблокували аеропорти Копенгагена й Осло.

Наступного дня, 23 вересня, безпілотники знову змусили тимчасово закрити Копенгагенський аеропорт Каструп.

Ситуація повторилася в ніч на 25 вересня: у повітряному просторі Данії знову помітили невідомі дрони, через що довелося закрити аеропорт Ольборг на півночі країни. Безпілотники також фіксували поблизу ще трьох аеропортів: в Есбйорзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала ці інциденти серйозною атакою на критичну інфраструктуру країни. Вона припустила, що до появи дронів над Копенгагеном може бути причетна Росія.

Крім цього, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там понад десять хвилин.

Кая Каллас, головний дипломат Євросоюзу, рішуче засудила дії російських військових, назвавши їх "надзвичайно небезпечною провокацією".

Представник НАТО Еллісон Гарт підтвердила, що російські літаки були перехоплені Альянсом. Вона назвала це порушення прикладом "безрозсудної поведінки Росії".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія веде системну кампанію проти країн Заходу.

"Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО - цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни і напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", - написав глава держави.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном 2007 року. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великобританії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики й атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ 2015 року. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

