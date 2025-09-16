Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

Ви дізнаєтесь:
Російські пропагандисти заявили, що син української співачки Софії Ротару має громадянство РФ і нібито продовжує сплачувати податки до бюджету країни-терориста. Про це повідомив один із кремлівських Telegram-каналів.
Руслан Євдокименко відкрито демонструє свою проукраїнську позицію, що особливо дратує російську пропаганду. Водночас вони стверджують, що він не відмовився від російського паспорта, отриманого у 2015 році — вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі.
"55-річний Євдокименко отримав паспорт громадянина Росії у листопаді 2015 року. А 2016-го поповнив ряди російських бізнесменів: зареєстрував ІП, став директором ТОВ "Вілла Софія". Власницею вілли та історичної пам'ятки архітектури в Ялті залишалася його мати", — зазначають пропагандисти.
"Вілла Софія" стала справжнім каменем спотикання для родини Софії Ротару. Щоб не втратити дороговартісну нерухомість, співачка намагалась продати її, проте у окупантів були інші плани — "націоналізувати". За словами представників РФ, Руслан Євдокименко намагається зберегти власність над "Віллою Софія".
Окрім цього, пропагандисти РФ заявляють, що родина Ротару все ще наповнює бюджет РФ податками, доглядає за нерухомістю та платить зарплати працівникам.
"До 2019 року сім’я отримувала прибутки понад 2 млн рублів і справно звітувала перед російською податковою. Однак уже в 2020-му компанія опинилася у збитках на 6 млн, а у 2021-му Євдокименко остаточно ліквідував бізнес. Щоб уникнути ризику конфіскації, Софія Ротару переоформила ялтинську віллу на сина, який і досі залишається її власником із громадянством РФ. Попри все, родина продовжує утримувати маєток — платить податки до бюджету Росії та оплачує роботу садівника", — зазначили пропагандисти.
Раніше Главред повідомляв, що Софія Ротару показала понівечену Росією столицю України. Співачка опублікувала в соціальних мережах фотографію Києва після обстрілу терористичної РФ. На тлі понівеченого будинку одного з районів, співачка також додала ритуальну свічку в пам'ять про жертв страшної атаки.
Також син Софії Ротару Руслан Євдокименко здивував прихильників новим фото зіркової матері. На своїй сторінці в соцмережах Євдокименко опублікував знімок Ротару, який було зроблено на одному з концертів.
Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
