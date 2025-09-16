Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

Російські пропагандисти стверджують, що син Софії Ротару все ще є громадянином РФ.

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко зберіг паспорт РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару, Руслан Євдокименко

Син Софії Ротару зберіг російське громадянство

Що сталось з нерухомістю Ротару в РФ

Російські пропагандисти заявили, що син української співачки Софії Ротару має громадянство РФ і нібито продовжує сплачувати податки до бюджету країни-терориста. Про це повідомив один із кремлівських Telegram-каналів.

Руслан Євдокименко відкрито демонструє свою проукраїнську позицію, що особливо дратує російську пропаганду. Водночас вони стверджують, що він не відмовився від російського паспорта, отриманого у 2015 році — вже після анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Син Софії Ротару Руслан Євдокименко намагається зберегти у власності нерухомість в Криму / фото: instagram.com, Руслан Євдокименко

"55-річний Євдокименко отримав паспорт громадянина Росії у листопаді 2015 року. А 2016-го поповнив ряди російських бізнесменів: зареєстрував ІП, став директором ТОВ "Вілла Софія". Власницею вілли та історичної пам'ятки архітектури в Ялті залишалася його мати", — зазначають пропагандисти.

"Вілла Софія" стала справжнім каменем спотикання для родини Софії Ротару. Щоб не втратити дороговартісну нерухомість, співачка намагалась продати її, проте у окупантів були інші плани — "націоналізувати". За словами представників РФ, Руслан Євдокименко намагається зберегти власність над "Віллою Софія".

Софія Ротару та Руслан Євдокименко платять податки РФ / фото: instagram.com, Руслан Євдокименко

Окрім цього, пропагандисти РФ заявляють, що родина Ротару все ще наповнює бюджет РФ податками, доглядає за нерухомістю та платить зарплати працівникам.

"До 2019 року сім’я отримувала прибутки понад 2 млн рублів і справно звітувала перед російською податковою. Однак уже в 2020-му компанія опинилася у збитках на 6 млн, а у 2021-му Євдокименко остаточно ліквідував бізнес. Щоб уникнути ризику конфіскації, Софія Ротару переоформила ялтинську віллу на сина, який і досі залишається її власником із громадянством РФ. Попри все, родина продовжує утримувати маєток — платить податки до бюджету Росії та оплачує роботу садівника", — зазначили пропагандисти.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що Софія Ротару показала понівечену Росією столицю України. Співачка опублікувала в соціальних мережах фотографію Києва після обстрілу терористичної РФ. На тлі понівеченого будинку одного з районів, співачка також додала ритуальну свічку в пам'ять про жертв страшної атаки.

Також син Софії Ротару Руслан Євдокименко здивував прихильників новим фото зіркової матері. На своїй сторінці в соцмережах Євдокименко опублікував знімок Ротару, який було зроблено на одному з концертів.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

