"Мрійте далі": Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США

Рютте вважає, що навіть зі зміною пріоритетів Америки "завжди буде дуже сильна присутність США в Європі".

Рютте впевнений, що Європа не здатна захистити себе без США / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Що сказав Марк Рютте:

Європі потрібні США, і аналогічно США потрібні НАТО

Показники збиття Україною російських безпілотників знизилися

Глава НАТО Марк Рютте заявив, що якщо хтось вважає, що Євросоюз або Європа в цілому здатні захистити себе без США, то "нехай і далі мріє". Про це пише The Guardian.

Він сказав, що в цьому випадку витрати Європи на оборону повинні будуть зрости до 10%, а також буде потрібно закупити власну ядерну зброю і витратити "мільярди і мільярди євро".

За його словами, Європі потрібні США, і аналогічно США потрібні НАТО. Рютте додав, що навіть зі зміною пріоритетів Америки "завжди буде дуже сильна присутність США в Європі".

Глава НАТО також попередив, що показники збиття Україною російських безпілотників знизилися, оскільки у неї недостатньо перехоплювачів для ефективної протидії.

Він закликав депутатів Європарламенту допомогти йому переконати деяких лідерів, які мають велику кількість перехоплювачів (хоча він не назвав їх імена на відкритому засіданні), надати допомогу Україні.

"Це різниця між життям і смертю день у день, і це впливає на те, як ми захищаємо найважливішу енергетичну інфраструктуру", - зазначив він.

Скільки триватиме війна РФ з НАТО - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, війна між Росією і європейськими країнами, якщо вона почнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні.

А тривалість війни буде залежати від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде тільки звільнення окупованих територій і утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО і Європи приймуть рішення просуватися далі - аж до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

Війна Росії проти НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії набирає обертів військова підготовка європейських союзників. У таборі "Вікінг" британські морські піхотинці разом з партнерами відпрацьовують сценарії колективної оборони НАТО. Навчання імітують місії,які можуть стати реальністю в разі активації статті 5 Альянсу.

Напередодні Кирило Буданов заявляв, що Росія планувала повністю підготуватися до нападу на європейські країни до 2030 року. Але зараз Кремль скоригував ці плани в бік скорочення.

Про особу: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

