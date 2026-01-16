Таємний табір у Арктиці: європейські солдати готуються до війни з РФ - Politico

Навчання імітують місії, які війська виконували б у разі активації статті 5 НАТО.

Європейські солдати в секретному таборі в Арктиці таємно готуються до війни з РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ua.depositphotos.com

Ключові факти:

Британія нарощує сили у таборі "Вікінг" в Норвегії

Арктика стає ключовою зоною безпеки НАТО

Норвегія занепокоєна ядерним потенціалом Росії на Кольському півострові

У Норвегії набирає обертів військова підготовка європейських союзників. У таборі "Вікінг", який відкрили у 2023 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, британські морські піхотинці разом із партнерами відпрацьовують сценарії колективної оборони НАТО, пише Politico.

Навчання імітують місії, які можуть стати реальністю у випадку активації статті 5 Альянсу. За планами, чисельність військових у таборі навесні досягне 1500 осіб, а вже наступного року зросте до 2000. Велика Британія фактично подвоює свою присутність у регіоні, наголошує міністр закордонних справ Іветт Купер.

Арктика стає ключовим вузлом безпеки. Купер підкреслює, що її стабільність неможливо розглядати окремо від трансатлантичної безпеки, адже морські канали та географія регіону напряму впливають на обороноздатність Європи. У свою чергу глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде звертає увагу на безпосередню загрозу з боку Кольського півострова та Мурманська, де зосереджено найбільший у світі арсенал ядерної зброї та бази російських підводних човнів. За його словами, у разі кризи цей регіон миттєво стане центром уваги, а рівень напруженості може стрімко зрости. Саме тому Норвегія наполягає на постійній військовій присутності та готовності до швидкого нарощування сил.

На тлі війни в Україні Європа змушена розподіляти увагу й на інші виклики. Додатковим фактором нестабільності стала політика президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, яка відволікає ресурси та стратегічні пріоритети союзників. У результаті Арктика перетворюється на арену глобальної безпеки, де вирішується баланс сил між НАТО та Росією.

Кремль, ймовірно, стоїть за найгучнішою диверсією в Німеччині - думка експерта

Главред писав, що в Німеччині внаслідок диверсії десятки тисяч жителів Берліна на кілька днів залишилися без електроенергії. Відповідальність за це взяла на себе Vulkangruppe, яка оголосила себе анархічною організацією. Однак у Німеччині досить швидко звернули увагу на дивні моменти в тексті їхньої заяви.

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що найгучніша диверсія цього року в Німеччині - справа рук російської агентури. Можливо, в ній брали участь і якісь реальні ліві активісти, але вони діяли під контролем російської влади, яка ними керує і всіляко допомагає, в тому числі складає за них маніфести, що виправдовують диверсії і спрямовані на підрив стабільності в Німеччині.

Диверсії РФ в Європі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін у листопаді 2025 року, що став безпрецедентним актом саботажу, спрямованим безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.

У травні 2024 року ЗМІ писали, що розвідки США та союзників фіксували збільшення диверсій низького рівня в Європі, які є частиною кампанії Кремля, що має на меті підірвати міжнародну військову підтримку України.

Напередодні також чиновники в Європі повідомили, що російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує нові диверсії.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

