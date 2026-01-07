Війна РФ–НАТО може спалахнути раніше: що розкрив секретний документ Німеччини

Йдеться про план Міноборони Німеччини на випадок ударів РФ по енергетичній та оборонній інфраструктурі.

Росія може переозброїтися та напасти на НАТО раніше, ніж до 2029 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головні тези:

ISW попереджає, що Росія може становити загрозу НАТО раніше 2029 року

Німеччина фіксує зростання гібридних атак РФ та готує план дій у разі ударів

Таємні операції Кремля розглядають як підготовку до можливого масштабного конфлікту

Росія може відновити здатність завдати серйозної військової загрози НАТО швидше, ніж прогнозують західні аналітики, особливо якщо бойові дії в Україні тимчасово зупиняться. Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував матеріали західних медіа щодо оборонних приготувань Німеччини.

Німеччина моделює сценарії російських атак

6 січня агентство Bloomberg оприлюднило деталі секретного плану Міноборони Німеччини, який описує дії країни у разі ударів РФ по критичній інфраструктурі. У документі зазначено, що Москва вже активізувала приховані гібридні операції проти німецьких об’єктів — від енергетики до оборонних підприємств.

Берлін виходить із того, що у разі відкритого конфлікту Росія може спробувати паралізувати німецьку інфраструктуру, зважаючи на ключову роль країни у логістиці та підтримці сил НАТО. Німеччина розглядається Кремлем як потенційна пріоритетна ціль для ракетних і дронових ударів.

РФ може бути готовою до ескалації раніше, ніж очікується

У плані Міноборони ФРН зазначено, що Росія здатна сформувати "стратегічні можливості" для нападу на НАТО не пізніше 2029 року — навіть якщо війна проти України триватиме. Проте ISW наголошує: загроза може виникнути значно раніше.

Аналітики вважають, що серія таємних атак на німецькі об’єкти може бути частиною російської "Нульової фази" — інформаційно-психологічного етапу, який передує можливій військовій конфронтації з Альянсом.

Війна РФ та НАТО / Інфографіка: Главред

Секретні документи та попередження експертів

Наприкінці грудня Politico повідомило, що Німеччина розробила 24-сторінковий секретний план дій на випадок прямого зіткнення з РФ. У ньому прописано координацію цивільних і військових структур, а також роль країни як транзитного хабу для союзних військ.

За даними Bloomberg, документ також визначає механізми взаємодії між різними рівнями влади у разі масштабної кризи, спричиненої російською агресією.

Експерт про прагнення РФ зруйнувати НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв переконаний, що Володимир Путін прагнутиме перевірити НАТО на стійкість. На його думку, ключове завдання Кремля - підірвати згуртованість Альянсу і довести його до розпаду. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду. У цьому разі держави Європи опиняться віч-на-віч із Росією і стануть значно вразливішими: без механізму колективної оборони їм довелося б шукати компроміси з Москвою, оскільки самотужки жодна країна не зможе гарантувати собі безпеку.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

