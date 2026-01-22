Швидкого миру не буде: в НАТО сказали правду про втрати армії РФ в Україні

Генсек НАТО пояснив, яку тактику для продовження війни обрали росіяни.

Путіна не зупиняють рекордні втрати його армії на фронті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав Рютте:

Росія зазнає рекордних втрат в Україні

Кремль посилює атаки на енергосистему України

Партнери мають надати Україні зброю для захисту енергетики

Окупаційна армія країни-агресорки Росії щомісяця втрачає на фронті в Україні більше живої сили, ніж Радянський Союз за десять років війни в Афганістані. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він стверджує, що лише у грудні 2025 року РФ втрачала під час бойових дій по тисячі солдатів щодня. І мова йде лише про загиблих, без урахування поранених. Для порівняння, за всю афганську кампанію СРСР офіційно втратив близько 20 тисяч військових.

"Так, це правда: росіяни втратили в грудні 1000 людей загиблими. Не серйозно поранених, а загиблих щодня. Це понад 30 000 в грудні. У 1980-х роках в Афганістані радянська армія втратила 20 000 за 10 років. Тепер вони втрачають 30 000 за один місяць. Але вони все ще продовжують атакувати", - наголосив генсек НАТО.

Швидкий мир - це ілюзія

Рютте зауважив, що Росія обрала тактику не лише штурмувати українських військових на фронті, але й посилювати атаки на цивільну інфраструктуру. Тому в НАТО застерігають союзників від ілюзій щодо швидкого миру.

Європейські партнери мають продовжувати підтримку України, надаючи зброю. ЗСУ потребують більше ракет-перехоплювачів, щоб ефективно захищати енергосистему країни.

Яка ціль нових ударів РФ по енергосистемі України - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта, ексспівробітника Служби безпеки України Івана Ступака, раніше росіяни били по багатьох областях України, то зараз вони "беруться" за одну область і намагаються за одну ніч винести там максимальну кількість об'єктів.

Тому на одну якусь теплоцентраль за раз можуть прилетіти 40 безпілотників і десяток ракет. Не один-два безпілотники, а масований і жорсткий удар, коли по об'єкту немов проходять праскою.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Куп’янську українські захисники продовжують зачистку міста від російських окупантів. Більшість ворога зараз зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії через обстріли російських окупантів суттєво вплинули на українських підприємців, призвівши до зростання собівартості продукції.

Напередодні стало відомо, що ситуація в енергосистемі Києва залишається напруженою, проте енергетики вже розробили технічні рішення для переходу від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

