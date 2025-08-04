'Є лише два варіанти': експерт розповів, скільки триватиме війна РФ з НАТО

Війна Росії з країнами Європи буде швидшою, ніж в Україні, вважає Олександр Коваленко.

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Війна буде стрімкою, але не швидкою / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Ключові тези Коваленка:

Війна Росії з країнами Європи буде швидшою, ніж в Україні, але не короткою

Її тривалість залежатиме від цілей Європи

Якщо метою стане повалення путінського режиму, то війна може тривати до двох років

Війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона розпочнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні. Проте ця війна не завершиться швидко. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Там усе буде швидше, бо це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні або місяці", - припустив він. відео дня

За словами Коваленка, тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде лише звільнення окупованих територій та утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО та Європи приймуть рішення просуватися далі - аж до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

На питання, чи реально вірити у волю Європи "йти до Москви", Коваленко відповів, що це один із двох можливих сценаріїв.

"Як варіант. Є лише два варіанти: або європейці виключно звільняють свої території, які захопить Росія, або йдуть до Москви і "саджають на пляшку" Путіна", - додав експерт.

Витрати на оборону НАТО / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли може початися російське вторгнення в країни Європи, чому для цього Путін не зупинятиме війну в України, а також які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

Загроза війни з РФ і Китаєм

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алекс Гринкевич ноголосив, що у 2027 році світ може опинитися перед серйозною безпековою кризою. Він вважає, що лідер КНР Сі Цзіньпін планує реалізацію сценарію вторгнення на Тайвань, і для цього йому вигідно буде відволікти Захід. Одночасна атака Росії на країни НАТО в Європі може стати таким "відволікаючим маневром".

За його словами, США та Європа мають лише 18 місяців, аби підготуватися до такого розвитку подій. У цей період необхідно прискорити переозброєння, зміцнити логістику, розбудувати оборонні спроможності в Європі та посилити військову присутність у Тихоокеанському регіоні.

Можливість нападу Росії на НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ перебуває на початковому етапі підготовки до потенційного вторгнення в країни НАТО. Про це, на думку Коваленка, свідчить відновлення Ленінградського військового округу та концентрація військ біля Фінляндії.

Також очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія реалізує найбільшу за 45 років програму переозброєння на $1,1 трлн, готуючись до повномасштабної війни з НАТО у найближчі 5 років. Основні цілі РФ — Фінляндія, Норвегія, Балтія та північний фланг Альянсу.

Кремль готується до нових воєн, але не проти НАТО. Аналітикиня Ребекка Кофлер вважає, що ймовірнішою мішенню Росії стане одна з пострадянських країн, як-от Молдова.

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