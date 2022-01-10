Криваві протести в Казахстані: Путіну привиділися "майданні технології"

Володимир Путін / УНІАН

Президент Росії Володимир Путін прокоментував масові акції протесту, що пройшли в Казахстані, що закінчилися розстрілом людей і введенням в країну сил ОДКБ.

В ході сесії Ради колективної безпеки ОДКБ він заявив, що причиною події в Казахстані не були стихійні протести через підвищення цін на паливо.

"Ми розуміємо, що виникла загроза казахстанської державності викликана аж ніяк не стихійними протестними акціями з приводу цін на паливо, а тим, що ситуацією скористалися деструктивні внутрішні зовнішні сили. Ті люди, які виступали (з приводу) ситуації на газовому ринку – це одні люди, і у них одні цілі, а у тих, хто взяв в руки зброю, нападав на державу, це – зовсім інші люди, і у них інші цілі", - заявив Путін.

Він також вважає, що в ході протестів в Казахстані нібито використовувалися майданні технології.

За словами господаря Кремля, в Казахстані активно застосовувалися "властиві майданним технологіям елементи силової та інформаційної підтримки протестів, використовувалися добре організовані і чітко керовані групи бойовиків", в тому числі, "очевидно пройшли підготовку в таборах терористів за кордоном".

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Що чекає на сили ОДКБ в Казахстані

Путін заявив, що країни ОДКБ не допустять силової зміни влади на своїх територіях.

"Прийняті по лінії ОДКБ заходи ясно показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій", - сказав Путін.

Він додав, що сили ОДКБ будуть знаходиться в Казахстані "стільки, скільки потрібно", а після завершення місії весь контингент ОДКБ буде виведений з країни.

Протести в Казахстані

Протести в Казахстані почалися 2 січня – їх спровокувало підвищення ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Але через кілька днів мітингувальники почали вимагати відставки уряду, викорінення корупції і кумівства в політиці. Вже до 4 січня протести охопили майже всі великі міста країни і переросли в масові зіткнення з поліцією.

5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країна.

Щоб вгамувати протести, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Після цього звернення прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який очолює Раду колективної безпеки ОДКБ, повідомив про рішення направити колективні миротворчі сили в Казахстан.

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