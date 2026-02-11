"Краще не підходити": відомий актор розкрив справжній норов Наталії Сумської

Ви дізнаєтеся:
- Назар Задніпровський розповів про стосунки з Наталією Сумською
- Який характер у зірки
Відомий український актор Назар Задніпровський у своєму інтерв'ю відкрив завісу таємниці про характер народної артистки України Наталії Сумської. Як зізнався актор в інтерв'ю Дмитру Гордону, іноді з зіркою буває важко спілкуватися.
Задніпровський беззастережно визнав талант колеги. Він вважає, що професіоналізм Сумської неможливо заперечити.
"Тут не потрібно соромитися, тут можна говорити: геніальна! Нехай інші актриси не ображаються", — висловився Назар.
За словами актора, працювати з актрисою досить просто, але тільки коли у неї хороший настрій. Якщо хтось зіпсує його зірці, це може стати проблемою — в такому стані її краще не чіпати.
"Коли в настрої. Знаєте, іноді буває — краще не підходити. Все залежить від... Актори — ми люди. Коли гарний настрій, то хоч до рани прикладай, розумієте. А буває, що щось сталося, вранці десь там розбилося — відчуваю енергетично, що краще не підходити. Просто грай, виконуй свою роботу. Вона — професіонал, в якому б настрої вона не була, вона блискуче все зіграє... Людина настрою", — зізнався Задніпровський.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що знаменита співачка Брітні Спірс вийшла із заявою про знущання з боку персоналу. Виявилося, що співачку відмовлялися пускати у власний будинок. Брітні емоційно розповіла про ситуацію, яка сталася з нею напередодні.
Також екс-дружина Іво Бобула Лілія Сандулеса згадала про свою першу зустріч з його четвертою дружиною. Як виявилося, перша зустріч співачки з конкуренткою відбулася випадково на концерті. Лілія зазначила, що Іво Бобул вчинив з нею дуже некрасиво.
Вас може зацікавити:
- Дочка Костянтина Меладзе і зірка "Голосу країни" показала, як виглядає зараз
- Невпізнанна Лілія Ребрик з'явилася в органзі та квітах
- Друг Мурата Налчаджиоглу розкрив його секрет про зв'язок з Ані Лорак - деталі
Про особу: Наталія Сумська
Наталія Сумська - українська актриса і телеведуча.
Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золотий дзига" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред