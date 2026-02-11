"Краще не підходити": відомий актор розкрив справжній норов Наталії Сумської

Актриса не може похвалитися поступливим характером.

Наталія Сумська / колаж: Главред, фото: facebook.com, Наталія Сумська

Відомий український актор Назар Задніпровський у своєму інтерв'ю відкрив завісу таємниці про характер народної артистки України Наталії Сумської. Як зізнався актор в інтерв'ю Дмитру Гордону, іноді з зіркою буває важко спілкуватися.

Задніпровський беззастережно визнав талант колеги. Він вважає, що професіоналізм Сумської неможливо заперечити.

Наталія Сумська - актриса / фото: instagram.com, Наталія Сумська

"Тут не потрібно соромитися, тут можна говорити: геніальна! Нехай інші актриси не ображаються", — висловився Назар.

За словами актора, працювати з актрисою досить просто, але тільки коли у неї хороший настрій. Якщо хтось зіпсує його зірці, це може стати проблемою — в такому стані її краще не чіпати.

Наталія Сумська — стосунки з колегами / фото: instagram.com, Наталія Сумська

"Коли в настрої. Знаєте, іноді буває — краще не підходити. Все залежить від... Актори — ми люди. Коли гарний настрій, то хоч до рани прикладай, розумієте. А буває, що щось сталося, вранці десь там розбилося — відчуваю енергетично, що краще не підходити. Просто грай, виконуй свою роботу. Вона — професіонал, в якому б настрої вона не була, вона блискуче все зіграє... Людина настрою", — зізнався Задніпровський.

Наталія Сумська / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Сумська Наталія Сумська - українська актриса і телеведуча. Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золотий дзига" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).

