Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

Руслан Іваненко
17 листопада 2025, 00:56
Німеччина наголошує на потребі Альянсу пришвидшити модернізацію оборонних спроможностей.
Пісторіус закликає НАТО переглянути прогнози щодо зростання російської загрози / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Німеччина закликає НАТО оновити прогнози щодо загрози РФ
  • Нові оцінки допускають можливий напад Росії вже у 2028 році

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. В інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося. За словами міністра, відповідні прогнози вже існують.

Ризики можуть з’явитися вже у 2028 році

Пісторіус нагадав, що раніше експерти передбачали можливість відновлення російських сил до рівня для нового масштабного наступу з 2029 року. Однак нові розрахунки вказують, що ризики можуть виникнути вже у 2028-му. Деякі військові історики навіть стверджують, що "попереднє літо могло бути останнім мирним".

"Це справа прогнозів. Експерти оцінюють, коли Росія знову набуде здатності напасти на країну-члена НАТО. Раніше ми говорили про 2029 рік, нині є оцінки, що це можливо вже з 2028-го", — зазначив міністр.

Альянс зберігає стримуючі можливості

Попри це, Пісторіус підкреслив, що НАТО зберігає потужний потенціал стримування — як звичайний, так і ядерний — і залишається повністю готовим до оборони. Водночас він зауважив, що країнам Альянсу необхідно пришвидшити роботу над посиленням власної обороноздатності.

"Ми вже боєздатні, але маємо ще краще підготувати наші війська", — додав Пісторіус.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Провокації РФ в країнах НАТО – думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив думку, що стратегічна мета Володимира Путіна полягає у послабленні та подальшому розколі НАТО, аж до фактичного припинення існування Альянсу.

На його переконання, що довше Кремль "тестуватиме" реакцію блоку та не отримуватиме чіткої й жорсткої відповіді, то більшою буде впевненість Путіна у безкарності — навіть у разі масштабних провокацій чи прямої атаки.

Війна Росії проти України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд вважає, що завершення війни в Україні могло б відбутися через переворот у Росії, який призведе до зміни влади. За його словами, більшість воєн не закінчуються шляхом переговорів.

Крім того, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" — Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, а також держсекретар США та Висока представниця Європейського Союзу — вважають, що поточна лінія фронту в Україні має стати відправною точкою для переговорів із Росією.

Нагадаємо, що У разі нових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна може зіткнутися з повною зупинкою роботи електротранспорту. Під загрозою опиняються не лише трамваї та тролейбуси, а й метрополітен у Києві, пише ТСН.

Читайте також:

Про персону: Борис Пісторіус

Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

