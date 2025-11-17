Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

Німеччина наголошує на потребі Альянсу пришвидшити модернізацію оборонних спроможностей.

Пісторіус закликає НАТО переглянути прогнози щодо зростання російської загрози / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, УНІАН

Німеччина закликає НАТО оновити прогнози щодо загрози РФ

Нові оцінки допускають можливий напад Росії вже у 2028 році

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. В інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося. За словами міністра, відповідні прогнози вже існують.

Ризики можуть з’явитися вже у 2028 році

Пісторіус нагадав, що раніше експерти передбачали можливість відновлення російських сил до рівня для нового масштабного наступу з 2029 року. Однак нові розрахунки вказують, що ризики можуть виникнути вже у 2028-му. Деякі військові історики навіть стверджують, що "попереднє літо могло бути останнім мирним".

"Це справа прогнозів. Експерти оцінюють, коли Росія знову набуде здатності напасти на країну-члена НАТО. Раніше ми говорили про 2029 рік, нині є оцінки, що це можливо вже з 2028-го", — зазначив міністр.

Альянс зберігає стримуючі можливості

Попри це, Пісторіус підкреслив, що НАТО зберігає потужний потенціал стримування — як звичайний, так і ядерний — і залишається повністю готовим до оборони. Водночас він зауважив, що країнам Альянсу необхідно пришвидшити роботу над посиленням власної обороноздатності.

"Ми вже боєздатні, але маємо ще краще підготувати наші війська", — додав Пісторіус.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Провокації РФ в країнах НАТО – думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв висловив думку, що стратегічна мета Володимира Путіна полягає у послабленні та подальшому розколі НАТО, аж до фактичного припинення існування Альянсу.

На його переконання, що довше Кремль "тестуватиме" реакцію блоку та не отримуватиме чіткої й жорсткої відповіді, то більшою буде впевненість Путіна у безкарності — навіть у разі масштабних провокацій чи прямої атаки.

Про персону: Борис Пісторіус Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

