Норвезький генерал дав тривожний прогноз: сумнівається у воєнній перемозі України над РФ

Ейрік Крістофферсен вважає нереалістичними оцінки, що Україна може досягти воєнної перемоги над РФ

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Глава Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявив про те, що ні Україна, ні Росія не зможуть виграти у війні.

Крістоферсен вважає нереалістичними оцінки, що Україна може досягти воєнної перемоги над РФ, пише видання VG.

"Думаю, для цього конфлікту немає військового рішення. Сторонам знадобилося б дуже довгий час для остаточної перемоги один над одним, і зі страшною ціною для своїх народів", — пояснює він.

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Своєю чергою підполковник Палле Ідстебьо, який очолює відділ сухопутних сил в норвезькій військовій академії, не вважає, що надії на воєнну перемогу України у війні нереалістичні.

"Україна може покладатися на всю економіку Заходу, в той час, як Росії доведеться звертатися з дуже обмеженою підтримкою Північної Кореї та Ірану, а також з технологічною підтримкою Китаю", — зазначає він.

При цьому Ідстебьо не вірить, що конфлікт вирішиться за столом переговорів. У нинішніх обставинах для української влади політично неприйнятно замислюватися про переговори з Росією і про якісь територіальні поступки.

"Це буде війна на те, хто зможе протриматися довше, і в гіршому випадку це триватиме кілька років", — зазначив він.

Терміни завершення війни залежать від того, наскільки успішно Збройні сили України зможуть розвинути наступальні дії на півдні та сході.

Нагадаємо, про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв'ю Главреду.

Раніше генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для звільнення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, досить регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів тільки два: Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь).

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