Чому 12 лютого не можна планувати своє майбутнє: яке церковне свято

За народними повір'ями, 12 лютого не підходить для початку нових справ або планування майбутнього.

У четвер, 12 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 12 лютого

Мелетій народився в Мелітіні в Малій Вірменії. Вже з юних років він відрізнявся благочестям і освіченістю. Деталі його раннього життя збереглися лише частково, але відомо, що він з юних років прагнув служити Богу.

Першим його єпископським престолом стала кафедра в Севастії (Вірменія) близько 357 року, але через конфлікти серед духовенства його перебування там було нетривалим. У 360 році Мелетій був обраний архієпископом Антіохії - одним з найважливіших центрів християнства того часу. Його обрання збіглося з періодом гострої боротьби з аріанством, і новий архієрей відразу опинився в епіцентрі богословських суперечок.

Імператор Констанцій II підтримував аріанське вчення, тому Мелетій був вигнаний майже відразу після обрання. Під час його відсутності на кафедру був поставлений аріанський єпископ, що призвело до внутрішнього розколу серед православних. Святий пережив кілька періодів заслання, протягом яких залишався вірним Нікейському символу віри, незважаючи на політичний і церковний тиск.

Після смерті Констанція Мелетій повернувся до Антіохії завдяки імператору Йовіану, а під час правління імператора Граціана і Феодосія Великого остаточно утвердився на престолі. Він активно проповідував православну віру, писав богословські тексти. Серед його духовних учнів були такі великі святі, як Василій Великий і Іоанн Златоуст.

У 381 році Мелетій взяв участь у Першому Вселенському Соборі в Константинополі, де остаточно затвердили Нікейський символ віри і засудили аріанство. Саме під час цього собору він спокійно відійшов у вічність, залишивши після себе непохитну віру і духовну стійкість.

Прикмети 12 лютого

Ясне небо - чекайте теплу і ранню весну.

Південний вітер - тепло наближається.

Птахи співають рано - весна буде теплою і ранньою.

Що не можна робити 12 лютого

За народними повір'ями, цей день не підходить для початку нових справ або планування майбутнього - будь-які починання вважаються марними і не принесуть бажаного результату. Краще відкласти великі рішення і важливі проекти на інший час.

Що можна робити 12 лютого

У православній традиції 12 лютого присвячена пам'яті святителя Мелетія. До нього звертаються з молитвами про зцілення і духовне оздоровлення. Також в цей день прийнято готувати рибні страви, які вважаються символом добробуту і достатку. За народними повір'ями, ніч проти 12 лютого особлива для снів - вони можуть бути віщими і пророчими, тому варто приділити увагу тому, що сниться.

