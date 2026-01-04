Напад РФ на країни НАТО: розкрито сценарій нової війни в Європі

Росія може спробувати серйозно похитнути східний фланг НАТО, попередив Тарас Жовтенко.

РФ може влаштувати провокацію в одній із країн НАТО / Колаж: Главред, фото: МО РФ, ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Жовтенка:

Війна точно буде тягнутися ще весь 2026-й рік

Росія може спробувати серйозно "похитнути" східний фланг НАТО

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко прокоментував імовірність розв'язання РФ нової війни в Європі.

"Війна (в Україні, - ред.) точно буде тягнутися ще весь 2026-й рік", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, усе вказує на те, що приблизно в лютому-березні, можливо, квітні, Росія може спробувати серйозно "похитнути східний фланг НАТО, або пробити сухопутний коридор до Калінінграда".

"Тобто росіяни як воювали, так і будуть продовжувати воювати, як обстрілювали, так і будуть обстрілювати. Однак це може стратегічно вплинути на Європу, яка в той момент зрозуміє, що чекати далі нікуди", - каже він.

Співрозмовник нагадує про те, що на той час буде вже понад рік перебування Дональда Трампа в Білому домі, і його обіцянки завершення російсько-української війни.

"І якщо напад на східний фланг НАТО відбудеться в масштабі, якого побоюються експерти, Трамп провалить політику стримування Кремля, яку НАТО реалізовувало з 1949 року. Тоді Європі не залишиться вибору: або швидко реагувати на східному фланзі і в Україні, або мати перспективу континентальної війни в Європі", - зазначив він.

Жовтенко також вважає, що на ймовірну військову провокацію РФ уся Європа реагувати не буде.

"Найімовірніше, діяти будуть лідери коаліції рішучих, тому що деякі країни, наприклад Угорщина і Словаччина, не готові активно втручатися. Тому вся надія - на Велику Британію, Францію та Німеччину", - резюмував він.

Експерт про прагнення РФ зруйнувати НАТО

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв переконаний, що Володимир Путін прагнутиме перевірити НАТО на стійкість. На його думку, ключове завдання Кремля - підірвати згуртованість Альянсу і довести його до розпаду. У цьому разі держави Європи опиняться віч-на-віч із Росією і стануть значно вразливішими: без механізму колективної оборони їм довелося б шукати компроміси з Москвою, оскільки самотужки жодна країна не зможе гарантувати собі безпеку.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими криками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбити Росію на атаку на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" і дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

