Росія не збирається зупинитись, вона готується воювати й надалі - Зеленський

Інна Ковенько
11 лютого 2026, 10:58
Зеленський підкреслив, що Росія не збирається завершувати війну шляхом дипломатії, переговори з нею не працюють.
Росія не збирається зупиняти удари по Україні й готується воювати далі / Колаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, ДСНС

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Росія не збирається зупиняти удари по Україні й готується воювати далі.

Глава держави повідомив про нові масовані атаки дронами, які минулої доби забрали життя мирних жителів у кількох регіонах.

Зокрема, у Харкові внаслідок удару по приватному будинку загинули троє дітей та їхній батько, вагітна мати з опіками перебуває в лікарні.

"Сьогодні зранку атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина, на жаль, загинула. Під ранок також був удар по залізничному депо в Конотопі – пошкодили пожежний поїзд", - йдеться в повідомленні.

Удари також були по Дніпропетровщині, Запоріжжю та Полтавщині. Загалом з вечора по Україні випустили 129 ударних дронів, більшість із них - "шахеди".

Зеленський зазначив, що кожен такий удар підриває довіру до дипломатичних зусиль і доводить, що лише жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України можуть зупинити вбивства.

"Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює. Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі", - підкреслив Зеленський.

Він закликав до посилення системи протиповітряної оборони, нових пакетів підтримки та притягнення Росії до відповідальності за агресію, наголосивши, що безпека є ключовою умовою миру.

Від чого залежить завершення війни РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни тривають, і наразі жодна зі сторін не демонструє наміру виходити з переговорного процесу. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу зазначив, що ухвалення ключових рішень значною мірою залежить від позиції однієї людини в Кремлі.

Він також зауважив, що перебіг переговорів може свідчити про поступовий рух війни до сценарію замороження бойових дій, водночас вплив європейських країн у цьому процесі поступово зменшується.

"Європа також хоче брати участь у цьому, але вона, на жаль, стала другорядним учасником. Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", — зазначив Клочок.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів опинився Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

В ніч на 9 лютого російська окупаційна армія атакувала Одесу. В результаті обстрілів загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, серед них - 19-річна дівчина.

Увечері 8 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Працювали сили ППО.

Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Зеленський
