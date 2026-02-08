Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

Кулик оцінив роль США та Китаю у можливих сценаріях завершення війни в Україні, окресливши, як інтереси КНР можуть вплинути на хід домовленостей.

Чому Китай виступає проти завершення війни в Україні

Китай не зацікавлений у завершенні війни Росії проти України. Сі Цзіньпіну вигідно продовження бойових дій малої інтенсивності, щоб виснажувати військово-економічний потенціал західних країн. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Відповідаючи на запитання про можливу роль Китаю в завершенні війни, Кулик звернув увагу на переговори в Абу-Дабі, наголосивши, що вони проходять у принципово іншій атмосфері — з більш прагматичним і предметним порядком денним. За його оцінкою, це фахова розмова між представниками військової розвідки та військовими, яка ґрунтується на реальному стані справ на полі бою, де сторони добре обізнані про ситуацію одна одної.

"В результаті цієї розмови вдається обговорити і вийти на певні точки просування переговорного процесу – перш за все в його механіці. Йдеться про лінію розмежування, можливі зони, калібри озброєння, розмінування, "зелені коридори", верифікацію, обмін полоненими, обмін тілами загиблих та інші численні кейси, які масово присутні в цьому процесі", - повідомив він.

Він зазначив, що в переговорах справді спостерігаються певні зрушення. По-перше, з’являється взаємне розуміння: сформовані чіткі алгоритми, окреслені позиції сторін і є простір як для поступок, так і для наполягання на власних вимогах. По-друге, відчувається обережний рух уперед і стриманий оптимізм, про який говорять і Рубіо, і українська делегація, і навіть російська сторона.

Водночас, за його словами, чітких гарантій поки що немає. Процес обговорення гарантій безпеки впирається у політичну волю України, яка неможлива без надійних механізмів захисту суверенітету, територіальної цілісності та загальної безпеки. Саме тому необхідні ширші рамки домовленостей, які нині лише намагаються сформувати. У цьому контексті він згадав і контакти Путіна з Сі Цзіньпіном, де Москва намагається подати ситуацію як наслідок тиску з боку США.

"Водночас американці шукають інструменти тиску на Росію – від Ірану до Венесуели і Куби, фактично вибиваючи росіян із Західної півкулі і створюючи нову систему стримування на інших континентах, де РФ раніше була присутня. Паралельно відбувається звуження маневру для тіньового флоту російських танкерів, які постачають енергоносії в світі. Це нервує і турбує Путіна, тому він знову звертається до Сі з проханням посилити співпрацю. Сі, з одного боку, готовий до цього, а з іншого – сам дзвонить Трампу, і між ними відбувається розмова. У цій телефонній дипломатії український кейс, швидше за все, присутній як важливий фактор. Навіть у досить об'ємному твіті Трампа про розмову з Сі Цзіньпіном він анонсує можливість зустрічі з ним у Китаї в квітні. До речі, китайська сторона поки цього не підтверджує. Тобто можна припустити, що це дедлайни, які виставляє саме Дональд Трамп, діючи як проактивний гравець", - додав аналітик.

Кулик звернув увагу, що президент США, ймовірно, прагне сформувати умови, за яких до квітня матиме "велику угоду" — у його розумінні завершення війни, яке можна буде використати як аргумент у діалозі з Китаєм і для перезапуску відносин із КНР. Йдеться про спробу створити ситуацію, за якої Пекін погодиться з низкою позицій Вашингтона, які раніше відкидав. У межах цієї логіки Трамп намагається донести Сі Цзіньпіну, що Китаю варто чинити певний тиск на Росію, а порозуміння між США і КНР може бути досягнуте за рахунок Москви. Водночас Кулик висловив сумнів, що китайський лідер прийняв ці аргументи.

Аналітик також наголосив, що Китай зацікавлений у збереженні війни в Україні, питання лише в рівні її інтенсивності. Для Пекіна вигідний конфлікт низької інтенсивності, який не поширюється на інші регіони. За такої логіки Китай може підтримувати зменшення масштабів бойових дій, запуск великих переговорів чи різні формати перемир’їв, але без усунення самої причини конфлікту. Це дозволяє одночасно тримати в напрузі й виснажувати як Захід, так і Росію, адже Москва дедалі більше стає залежною від Китаю, а Захід — більш схильним до домовленостей, при цьому фокус уваги США й надалі залишається в Європі.

"Китай не зацікавлений у тривалому мирі в Україні. Але він може вплинути на те, щоб Росія погодилася на певну "формулу Трампа" і пішла на предметний діалог про припинення бойових дій. Сі і Трамп створюють умови, за яких Путін міг би зберегти обличчя і заявити своїм "рабам" про "перемогу в Україні". Натомість ми повинні отримати щось, що забезпечить недовговічний гібридний мир. Саме про це йшли розмови глобальних лідерів. Я не очікую одномоментного завершення війни в найближчій перспективі, але цілком можливо, що ми станемо свідками угод про секторальні перемир'я і початок формування демілітаризованих зон в певних регіонах. Це ж не означає, що ми підписали договір – і раптом завтра всі війська відведені, бойові дії припинені, стрілянина зупинилася, і Маск з космосу фіксує пересування наземної техніки – ні, так це не працює", - вказав він.

Підсумовуючи, Кулик припустив, що найімовірніше з’являться окремі пілотні зони, де такі механізми випробовуватимуться, з можливістю їх подальшого масштабування. Водночас це відбуватиметься на тлі триваючої війни, яка так чи інакше не припиниться. Що стосується Європи, то Китай загалом сприймає її як слабку, але привабливу з точки зору ринку, тоді як США бачать у ній радше підлеглого партнера, який виконує їхні вимоги. Саме тому в цьому питанні інтереси Вашингтона і Пекіна можуть збігатися — не допустити повноцінної суб’єктності Європи.

Позиція Китаб щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Який може бути сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що наразі вже не розглядається перспектива швидкого повернення країни до кордонів 1991 року.

Він зазначив, що нині мова не йде навіть про відновлення контролю в межах кордонів станом на 2022 рік.

На його думку, Росія могла б діяти більш прагматично, якби погодилася на варіант із кордонами 2022 року, водночас переклавши на Україну значний фінансовий тягар відновлення зруйнованих територій.

"Україні знадобилися б мільярди доларів на відновлення і десятки мільярдів на розмінування. Території, непридатні для життя, - це камінь на шиї, з яким можна тільки кидати в озеро. Якби росіяни були хитрими, вони повернули б ці території нам, і ми б з ними мучилися", - вважає він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп уперше залучив провідне військове керівництво країни до участі в ключових переговорах з Іраном і Росією, що свідчить про новий підхід до дипломатії, у межах якого військові отримують безпосередній вплив на зовнішньополітичні процеси. Про це повідомляє Associated Press.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української делегації після проведених зустрічей і переговорів із представниками США та Росії.

За словами Зеленського, Сполучені Штати прагнуть завершення війни в Україні до літа 2026 року. Він зазначив, що американська сторона поінформувала українських представників про намір докласти максимальних зусиль для припинення бойових дій до червня, просуваючи для цього чіткий поетапний план дій.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

