Команда Трампа підготувала плани примусу РФ до миру - Bloomberg

Україна та її союзники закликають Білий дім посилити тиск на Москву.

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Команда Трампа підготувала плани примусу РФ до миру / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

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Трамп ще не ухвалив жодного рішення

Країна-агресор може бути обмежена в доходах від продажу нафти

Команда президента США підготувала для Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, щоб примусити її до мирних переговорів. Про це пише Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За словами людей, знайомих із цим питанням, Трамп ще не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Співрозмовники видання також відмовилися уточнювати, які саме варіанти тиску на Росію запропонували президенту США.

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Bloomberg нагадує, що Україна та її союзники закликають Білий дім посилити тиск на Москву шляхом введення додаткових обмежень на експорт енергоносіїв, щоб обмежити доходи агресора від продажу нафти.

Соратник Трампа, сенатор США Ліндсі Грем, днями також заявив, що підготував законопроєкт про запровадження нових "нищівних" санкцій проти Росії та країн, які купують її нафту. Зокрема пропонується обкласти 500-відсотковим митом поставки до США товарів із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозних перемовин про припинення війни в Україні.

Напередодні в Сенаті попередили Кремль, що урядовці готові узгодити нові санкції проти Росії, якщо вона таки "не прийме почесний, справедливий і міцний мир".

Раніше стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості про можливості протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.

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