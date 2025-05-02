ЄС конфіскує мільярди активів РФ для компенсації західним інвесторам - ЗМІ

Ці гроші належать російським юридичним і фізичним особам, які потрапили під санкції ЄС.

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Західні інвестори отримають мільярди від РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

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Цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи

Виплати інвесторам не торкнуться 200 млрд євро резервів центробанку РФ

Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії планує конфіскувати близько 3 млрд євро заморожених російських коштів і перерозподілити їх між західними інвесторами, які втратили гроші в Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в п'ятницю, 2 травня.

"Гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва вилучила готівку, яка зберігалася в Росії останніми місяцями, повідомили троє осіб, що посилило спроби обох сторін повернути мільярди коштів, які постраждали від війни в Україні", - йдеться в повідомленні. відео дня

З метою компенсації західним інвесторам Euroclear перерозподілить між ними 3 млрд євро з пулу в 10 млрд євро. Ці гроші належать російським юридичним і фізичним особам, які потрапили під санкції Європейського союзу після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Агентство зазначає, що цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи. У минулому Захід організовував кредити і виплати Україні з відсотків за замороженими російськими активами, що російський лідер Володимир Путін називав "крадіжкою".

Reuters не вдалося встановити, хто саме із західних інвесторів отримає вигоду від виплати. Але за інформацією джерел, у березні Euroclear отримала дозвіл від Бельгії на здійснення виплат і вже повідомила клієнтів про майбутні виплати в інформаційному документі від 1 квітня.

"Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації і надати їх нашим учасникам", - йдеться в документі.

Водночас виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 млрд євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС, заявили два джерела.

"Однак це зменшить запаси російських активів, що включають готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear і дають блоку важелі впливу на Москву. Дехто сподівався, що заморожені російські активи можна буде використати для відновлення України", - пише агентство.

Як відомо, Euroclear володіє левовою часткою санкціонованих російських активів у Європі - понад 180 млрд євро.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

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Заморожені активи РФ Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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