Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЄС конфіскує мільярди активів РФ для компенсації західним інвесторам - ЗМІ

Віталій Кірсанов
2 травня 2025, 16:54
392
Ці гроші належать російським юридичним і фізичним особам, які потрапили під санкції ЄС.
Західні інвестори отримають мільярди від РФ
Західні інвестори отримають мільярди від РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Коротко:

  • Цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи
  • Виплати інвесторам не торкнуться 200 млрд євро резервів центробанку РФ

Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії планує конфіскувати близько 3 млрд євро заморожених російських коштів і перерозподілити їх між західними інвесторами, які втратили гроші в Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в п'ятницю, 2 травня.

"Гроші будуть використані для компенсації західним інвесторам після того, як Москва вилучила готівку, яка зберігалася в Росії останніми місяцями, повідомили троє осіб, що посилило спроби обох сторін повернути мільярди коштів, які постраждали від війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

відео дня

З метою компенсації західним інвесторам Euroclear перерозподілить між ними 3 млрд євро з пулу в 10 млрд євро. Ці гроші належать російським юридичним і фізичним особам, які потрапили під санкції Європейського союзу після вторгнення Москви в Україну 2022 року.

Агентство зазначає, що цей крок знаменує новий рівень тиску з боку Європи. У минулому Захід організовував кредити і виплати Україні з відсотків за замороженими російськими активами, що російський лідер Володимир Путін називав "крадіжкою".

Reuters не вдалося встановити, хто саме із західних інвесторів отримає вигоду від виплати. Але за інформацією джерел, у березні Euroclear отримала дозвіл від Бельгії на здійснення виплат і вже повідомила клієнтів про майбутні виплати в інформаційному документі від 1 квітня.

"Ми отримали дозвіл від нашого компетентного органу розморозити суми компенсації і надати їх нашим учасникам", - йдеться в документі.

Водночас виплати західним інвесторам не торкнуться понад 200 млрд євро резервів російського центрального банку, які були заморожені в ЄС, заявили два джерела.

"Однак це зменшить запаси російських активів, що включають готівку, акції та облігації, які майже повністю зберігаються в Euroclear і дають блоку важелі впливу на Москву. Дехто сподівався, що заморожені російські активи можна буде використати для відновлення України", - пише агентство.

Як відомо, Euroclear володіє левовою часткою санкціонованих російських активів у Європі - понад 180 млрд євро.

Доля заморожених російських активів - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія висловила готовність дозволити використання заморожених у Європі активів на суму понад 300 мільярдів доларів для відновлення України після війни, але наполягає, щоб частина цих коштів була спрямована на окуповані нею території. Про це повідомляє Reuters.

ЄС має свій вагомий інструмент впливу - заморожені російські активи на суму 200 мільярдів євро, що можуть суттєво змінити хід переговорів і посилити тиск на Москву. Про це пише Politico.

Деякі країни ЄС разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні заморожених активів Росії. Як зазначає Politico, Європа може піти на арешт цих коштів, щоб забезпечити собі місце в переговорах між США і РФ. Серед країн, які виступають проти передачі активів Києву, називають Францію, Німеччину, Італію та Іспанію, а також самого президента Єврокомісії.

Читайте також:

Заморожені активи РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні.

Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони і відновлення України.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    санкції війна в Україні заморожений конфлікт санкції проти Росії війна Росії та України гроші
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Путіну "закрутять гайки": в ЗМІ розкрили нові жорсткі важелі тиску США на РФ

    Путіну "закрутять гайки": в ЗМІ розкрили нові жорсткі важелі тиску США на РФ

    17:45Війна
    Команда Трампа підготувала плани примусу РФ до миру - Bloomberg

    Команда Трампа підготувала плани примусу РФ до миру - Bloomberg

    17:38Світ
    В угоді з США йдеться про вступ України до ЄС: чи є загроза членству

    В угоді з США йдеться про вступ України до ЄС: чи є загроза членству

    17:30Політика
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Що насправді означає радянська зірка - історик розкрив жахливу правду

    Що насправді означає радянська зірка - історик розкрив жахливу правду

    США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

    США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

    США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

    США забезпечать "вільне, мирне та суверенне майбутнє" для України - Білий дім

    Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

    Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

    Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

    Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

    Останні новини

    18:01

    Домашні справи, які не можна робити 3 травня: суворі прикмети та заборони

    17:59

    Загроза серйозна: експерт оцінив ймовірність нарощення сил РФ у Білорусі

    17:48

    Палац опублікував красиве фото дорослої принцеси Шарлотти

    17:45

    Путіну "закрутять гайки": в ЗМІ розкрили нові жорсткі важелі тиску США на РФ

    17:38

    Команда Трампа підготувала плани примусу РФ до миру - Bloomberg

    Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днівТрамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днів
    17:30

    В угоді з США йдеться про вступ України до ЄС: чи є загроза членству

    17:27

    Ціни на вершкове масло злетіли до максимуму: причина різкого подорожчання

    17:18

    Чим можна прибрати мазут із рук: хитрий лайфхак вирішить проблемуВідео

    16:54

    ЄС конфіскує мільярди активів РФ для компенсації західним інвесторам - ЗМІ

    Реклама
    16:52

    Ціни "кусаються": по скільки в Україні почали продавати популярну ягоду

    16:35

    Кримському мосту залишилось недовго: Світан розповів, на що наважились ЗСУ

    16:27

    "Світить" великий штраф: в якому взутті не варто сідати за кермо автомобіля

    16:27

    Жир на кухні миттю розчиниться за допомогою одного простого засобу

    16:25

    Споживачі платять більше: названо пристрої, що збільшують чек за електроенергію

    16:10

    Дочка Білла Гейтса випадково видала його медичний діагноз

    15:46

    Ворог отримав завдання заблокувати важливий український плацдарм - Селезньов

    15:45

    Урожай буде вже влітку: які швидкозростаючі фрукти можна посадити в травні

    15:39

    Щури та миші розбіжаться і зникнуть назавжди, якщо залишити для них один продукт

    15:38

    "Він говорить про це прямо": експерт розповів, як Трамп використає Україну проти РФВідео

    15:36

    Лише генії знайдуть усі 3 відмінності за 15 секунд: супер-цікава головоломка

    Реклама
    15:30

    "Кінні патрулі повертаються": поліція посилить контроль на набережних і в парках

    15:25

    Українцям назвали тарифи на газ: хто заплатить більше в травні

    15:24

    Олександр Педан і Дар’я Петрожицька зіграли у настільну гру з ветеранами

    15:12

    Знаки, яким щастить завжди і в усьому: астрологи назвали ТОП-4 щасливчика

    14:54

    Чи можна пропускати передачі під час перемикання: загадка для багатьох водіївВідео

    14:54

    Радянський апарат неконтрольовано впаде на Землю: експерт заявив про небезпеку

    14:54

    Скільки часу треба вітатися "Христос Воскрес": священик назвав точний термін

    14:45

    Чим відрізняються 2 чоловіки: від такої загадки голова буде йти обертом

    14:37

    Водіїв України серйозно покарають за фари: як не потрапити на штраф

    14:24

    ЄС і США домовилися про потужний удар по РФ за зрив мирних переговорів - ЗМІ

    14:24

    Замах на Стерненка: стали відомі деталі про нападницю

    14:18

    Українським чиновникам платять понад 300 тисяч грн: хто отримує по максимуму

    14:12

    Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор

    13:56

    Не поспішайте викидати: що можна зробити із старої зубної щіткиВідео

    13:51

    Існують два фактори: експерт розповів, що буде з цінами на бензин в Україні

    13:45

    Чим краще підживлювати помідори після висаджування: мінерали і народні методи

    13:38

    Коли правильно стерилізувати кішку: ветеринар назвав "золоті" правила, які варто знатиВідео

    13:15

    Українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій: хто в зоні ризикуФото

    13:13

    "Дуже обмежуємося": вартість участі гурту Ziferblat у Євробаченні-2025

    13:05

    Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

    Реклама
    12:59

    Не можна згадувати старі образи: яке свято і день ангела 3 травня

    12:56

    Ринок здивував несподіваною тенденцією: в Україні зафіксовано валютний рекорд

    12:22

    Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ - ЦПД

    12:16

    Курс долара зріс: українці дізналися про зміни на міжбанку та в обмінниках

    12:05

    РФ може готувати вторгнення: Коваленко вказав на головну ознаку

    11:55

    ЗСУ відбили штурм і "віджали" ворожу техніку на ключовому напрямку - ССО

    11:45

    "Коли розлучають": Настя Каменських зробила заяву про шлюб із Потапом

    11:19

    Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

    11:15

    Залишилось 5 кілометрів до кордонів: експерт назвав нову мету Путіна на фронті

    11:07

    За розкрадання активів підприємства: у Монако затримали сина ексглави "Мотор Січі"

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Війна з Росією
    КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Великдень 2025
    Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти