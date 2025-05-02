ЄС і США домовилися про потужний удар по РФ за зрив мирних переговорів - ЗМІ

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- У випадку відмови від переговорів на РФ чекають жорсткі санкції
- США готові завдати санкційного удару не лише по Росії, але й по її партнерах
Якщо країна-агресорка Росія буде ухилятися від мирного врегулювання війни проти України, США та Європейський Союз нанесуть по РФ координований санкційний удар.
Як пишуть росЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро,очікується, що на цей раз санкції будуть максимально жорсткими і торкнуться як і економіки Росії, так і третіх країн, які є партнерами Москви.
Очільник МЗС розповів, що в ЄС вже працюють над 17 пакетом санкцій, який паралельно узгоджують з США, щоб синхронно запровадити обмеження та посилити тиск на Кремль.
Водночас, за словами сенатора-республіканця Ліндсі Грема, у США розглядають сценарій, згідно з яким, у випадку продовження Росією агресії і відкидання негайного припинення вогню, Штати активують жорсткий санкційний механізм.
Він торкнеться країн, які співпрацюють з РФ і для них буде передбачено мито до 500% на нафту, газ й уран, що закуповуються у Кремля.
Санкції проти Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.
Напередодні у Сенаті попередили Кремль, що чиновники готові узгодити нові санкції проти Росії, якщо вона таки "не прийме почесний, справедливий і міцний мир".
Раніше стало відомо, що у Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій.
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Хто такий Жан-Ноель Барро?
Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.
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