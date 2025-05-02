Замах на Стерненка: стали відомі деталі про нападницю

Напередодні стало відомо про збройний напад на Сергія Стерненка.

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Нападниця на Стерненка отримала підозру / колаж: Главред, фото: facebook_com_sternenko_sergiy, СБУ

Коротко:

Жінці інкримінують державну зраду та замах на вбивство

Суд розгляне клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу

У п'ятницю, 2 травня, жінці, яку напередодні Служба безпеки України затримала за напад на волонтера Сергія Стерненка, оголосили про підозру за двома статтями. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Їй інкримінують державну зраду та замах на вбивство відомого активіста. Підозру було оголошено за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

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Підозрюваній у нападі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права на заставу, повідомляє Суспільне.

Також суд зобовʼязав забезпечити жінці надання медичної допомоги для проведення гемодіалізу.

Як додали у СБУ, фігурантці інкримінується скоєння злочину, передбаченого такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ повідомили, що затримана – 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

За матеріалами справи, спершу на замовлення кураторів вона вела спостереження за визначеними автівками, фотографувала їх та передавала інформацію своєму "контактеру".

"Згодом агентка почала отримувати нові завдання. Зокрема, за інструкцією свого куратора мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, а також змінила місце проживання – переїхала у квартиру в центральній частині Києва. Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі", - йдеться в повідомленні.

Пізніше вона отримала координати "схрону", в якому була захована вогнепальна зброя ‒ пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло, зазначили в СБУ.

У момент виходу Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України.

За результатами обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Досудове розслідування СБУ триває. Вживаються комплексні заходи для встановлення усіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Затриманій загрожує до 15 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Дивіться відео із затриманою жінкою:

Замах на Сергія Стерненка - що відомо

Нагадаємо, 1 травня в Києві на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоєно замах - його поранили з вогнепальної зброї. Напад скоїла жінка, яку оперативно затримала СБУ.

У СБУ підтвердили спробу вбивства й оприлюднили фото затриманої.

Сергій Стерненко - колишній голова одеського осередку "Правого сектора", відомий боротьбою проти забудови Одеси. У 2018 році пережив три замахи, один із яких закінчився смертю нападника, через що самого Стерненка звинувачували у вбивстві.

Після початку повномасштабної війни Стерненко став активним волонтером і заснував фонд "Спільнота Стерненка", який забезпечує ЗСУ FPV-дронами. З 2022 року фонд передав військовим понад 176 тисяч дронів.

Як повідомляв Главред, 1 грудня 2024 року Стерненко оголосив про заручини зі своєю коханою, вперше показавши спільне фото. Імовірно, його нареченою є Наталія Усатенко, з якою він разом понад 5 років.

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Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній голова Одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 року. Автор і ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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