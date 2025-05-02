Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ - ЦПД

Йдеться про одну з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки, зазначив Коваленко.

https://glavred.net/war/drony-atakovali-voinskuyu-chast-kosmicheskoy-razvedki-rf-cpd-10661132.html Посилання скопійоване

У РФ атаковано об'єкт космічної розвідки / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Коротко:

Об'єкт "Звезда" - це центр аналізу космічної інформації

Атакований об'єкт брав участь у кібершпигунстві

У Ставропольському краї Росії безпілотники атакували військову частину космічної розвідки РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в п'ятницю, 2 травня.

"Невідомі дрони успішно долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об'єкт "Звезда", у Ставропольському краї. Ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки", - написав він. відео дня

За словами Коваленка, ця система виникла ще на початку 1970-х років і призначалася для глобального перехоплення сигналів із супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об'єктами.

"Об'єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ РФ). Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включно з комерційними)", - зазначив керівник ЦПД.

Він наголосив, що сьогодні об'єкт "Зірка" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у військових зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Крім того, бере участь у кібершпигунстві.

Ситуація на фронті - головне:

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Над півостровом було чути вибухи, у районах поблизу військових об'єктів діяла протиповітряна оборона, а в кількох місцях зафіксували пожежі.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не дозволить відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року. Свою позицію він аргументував нібито прагненням Києва знищити все російське.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року. За його словами, українські воїни втримали стійкість оборони, ані критичних втрат, ані ворожих проривів не допущено.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред