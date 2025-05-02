Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ - ЦПД

Коротко:
- Об'єкт "Звезда" - це центр аналізу космічної інформації
- Атакований об'єкт брав участь у кібершпигунстві
У Ставропольському краї Росії безпілотники атакували військову частину космічної розвідки РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в п'ятницю, 2 травня.
"Невідомі дрони успішно долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об'єкт "Звезда", у Ставропольському краї. Ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки", - написав він.відео дня
За словами Коваленка, ця система виникла ще на початку 1970-х років і призначалася для глобального перехоплення сигналів із супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об'єктами.
"Об'єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ РФ). Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включно з комерційними)", - зазначив керівник ЦПД.
Він наголосив, що сьогодні об'єкт "Зірка" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у військових зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Крім того, бере участь у кібершпигунстві.
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Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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