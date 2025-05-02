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Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ - ЦПД

Віталій Кірсанов
2 травня 2025, 12:22
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Йдеться про одну з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки, зазначив Коваленко.
У РФ атаковано об'єкт космічної розвідки
У РФ атаковано об'єкт космічної розвідки / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Коротко:

  • Об'єкт "Звезда" - це центр аналізу космічної інформації
  • Атакований об'єкт брав участь у кібершпигунстві

У Ставропольському краї Росії безпілотники атакували військову частину космічної розвідки РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в п'ятницю, 2 травня.

"Невідомі дрони успішно долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об'єкт "Звезда", у Ставропольському краї. Ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки", - написав він.

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За словами Коваленка, ця система виникла ще на початку 1970-х років і призначалася для глобального перехоплення сигналів із супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об'єктами.

"Об'єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ РФ). Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включно з комерційними)", - зазначив керівник ЦПД.

Він наголосив, що сьогодні об'єкт "Зірка" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у військових зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Крім того, бере участь у кібершпигунстві.

Ситуація на фронті - головне:

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 травня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Над півостровом було чути вибухи, у районах поблизу військових об'єктів діяла протиповітряна оборона, а в кількох місцях зафіксували пожежі.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія ніколи не дозволить відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року. Свою позицію він аргументував нібито прагненням Києва знищити все російське.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів комплексну нараду за підсумками роботи Збройних Сил України у квітні 2025 року. За його словами, українські воїни втримали стійкість оборони, ані критичних втрат, ані ворожих проривів не допущено.

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Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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