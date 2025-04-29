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У США готують новий удар по режиму Путіна: у Зеленського зробили заяву

Андрій Ганчук
29 квітня 2025, 18:30
1710
Для нових санкцій проти агресора Росії потрібна лише вказівка адміністрації Трампа.
Трамп, Путин
США можуть дуже швидко запровадити нові санкції проти Росії, потрібно лише рішення Білого дому - ОП / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сказали в Офісі президента:

  • США готують нові санкції проти Росії
  • Обмеження торкнуться "тіньового флоту" та інших сфер

У Сполучених Штатах Америки збирають відомості щодо можливостей протидії так званому тіньовому флоту Росії та її оборонно-промисловому комплексу. Також триває підготовка до фінансових і банківських санкцій. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що складно робити прогнози щодо політики офіційного Вашингтона. Проте американці працюють над посиленням санкцій щодо Росії.

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"Що стосується США: важко сказати, якою буде американська політика. Вона досить динамічна. Але ми знаємо, що американська сторона після інавгурації Трампа весь час готує варіант посилення санкцій", - пояснив Власенко.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Коротко про найгучніші обіцянки Трампа на виборах / Інфографіка: Главред

За його словами, у Штатах збирають відомості про те, як протидіяти "тіньовому флоту" Кремля і ОПК країни-окупанта.

"Також ведеться підготовка фінансових і банківських санкцій. І щойно буде вказівка з Білого дому, дуже швидко можуть бути ухвалені санкційні оновлення від американських партнерів. Їх обов'язково підтримають і британські партнери", - наголосив Владислав Власюк.

Нові санкції США проти Росії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським засумнівався в "намірах" Путіна завершити російсько-українську війну. Трамп припустив, що Путін може його обманювати, і допустив нові санкції проти Росії.

США впровадять вторинні мита проти будь-якої держави, яка купує енергоносії у Росії, якщо Москва не погодиться на мир, розповів сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем. За його словами, Сенат ухвалить таке рішення переважною більшістю.

Хто такий Ліндсі Грем?

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

Також Трамп закликав Путіна припинити завдавати ударів по Україні. За словами глави Білого дому, Путін має показати свою "прихильність" до миру і підписати угоду з Києвом.

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