Коли в США розглянуть питання про фінансування України на $60 млрд: названо терміни

Джо Байден заявив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО й решти вільного світу.

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Байден з лідерами Конгресу "обговорив стратегічні наслідки бездіяльності" / Колаж: Главред, фото: Білий дім, посольство України в США

Президент США Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу і членами комітетів палати представників, щоб обговорити необхідність виділення допомоги Україні. Байден закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування для підтримки Києва та послати потужний сигнал про рішучість США.

Під час зустрічі президент підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, щоб захистити себе від жорстокого вторгнення Росії, йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

Президент США також "обговорив стратегічні наслідки бездіяльності для України, США та світу". Байден заявив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО й решти вільного світу.

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Він також сказав, що його надихає прогрес, досягнутий у двопартійних переговорах, що відбуваються в Сенаті.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл очікує, що наступного тижня Сенат розгляне двопартійну угоду щодо фінансування України та безпеки кордону США, пише видання The Hill.

Макконнелл зазначив, що демократи контролюють порядок денний сенату, але він висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду з безпеки кордону найближчими днями.

"Я припускаю, що ми, найімовірніше, розглянемо це питання в Сенаті наступного тижня", - сказав лідер республіканців.

Каменем спотикання залишається розбіжність щодо повноважень президента Джо Байдена на умовно-дострокове звільнення мігрантів, затриманих на південному кордоні країни.

Водночас, за словами Макконнелла, республіканські законодавці не повинні упустити можливість ухвалити пакет законів, спрямованих на усунення загроз національній безпеці, реформування законодавства про надання притулку і повноважень адміністрації щодо депортації мігрантів з країни.

"Це унікальна можливість досягти чогось у розділеному уряді, чого не було б при єдиному уряді", - сказав Макконнел.

Він також визнав, що адміністрації Байдена і демократам в Сенаті доведеться поступитися в питанні умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів, але висловив упевненість, що обидві сторони, врешті-решт, досягнуть компромісу.

"Ми сподіваємося отримати надійний пакет щодо кордону. Я очікую, що він буде перед нами наступного тижня", - зазначив Макконнелл.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав впевненість Макконнелла в досягненні угоди, заявивши, що "ми ближче, ніж коли-небудь були".

Військова допомога Україні від США

На початку жовтня 2023 року президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема і на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроект не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США через суперечності між демократами і республіканцями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

4 січня координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-2023 років, оскільки прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати озброєння.

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