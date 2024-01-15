Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

Швейцарія передає Україні великий пакет фінансової допомоги на 2025-2028 роки. Україна отримає пакет допомоги на суму 1,5 мільярда франків. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Вона додала, що відбудова України має стратегічне значення для стабільності континенту.
"Для відновлення України центральним питанням є очищення від мін. У вересні Федеральна рада оголосила гуманітарне розмінування пріоритетом і затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків", - сказала вона.відео дня
Амхерд додала, що у жовтні цього року в Женеві відбудеться конференція з цього питання.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Швейцарії обговорили нову програму довготермінової підтримки.
"Це саміт має наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що будь-яка країна може допомогти Україні у досягненні глобального миру.
Візит Зеленського в Давос
Раніше стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський планує візит до Швейцарії та участь у форумі в Давосі. Також він планує відвідати столицю Швейцарії - місто Берн.
Візит глави держави може тривати щонайменше два дні. За даними ЗМІ, Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться з 15 до 19 січня.
15 січня президент України Володимир Зеленський прилетів у Швейцарію. У Давосі Зеленський провів важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції.
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